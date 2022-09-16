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陳時中「UFC八角籠」內端全齡運動3政見　推銀髮健身蓋兒童體適能館

▲▼陳時中16日至連鎖健身房觀摩綜合格鬥。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲陳時中16日至連鎖健身房觀摩格鬥，把教練撂倒在地。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

實習記者李密／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（16）日到連鎖健身房觀摩綜合格鬥，並在教練指導下學習防身術，更現場學習將教練撂倒，氣氛十分熱絡。陳時中也提出3項全民運動政見，承諾未來將邀請健身房合作，設計適合長輩的運動課程，避免運動不足所造成的肌少症。同時提供6至18歲兒少每年「1500元藝遊券」，設立全台第一座以科學導入的兒童體適能館，鼓勵兒少注重體適能、踴躍參與活動。

▲▼陳時中16日至連鎖健身房觀摩綜合格鬥。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲陳時中學習防身術。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

陳時中表示，今日參觀這些場館的目的是想推動適合全年齡及全民運動的觀念，很多人可能覺得格鬥運動僅限特定族群，不過現在專業場館都會依照不同年齡、能力量身訂做課程。

陳時中承諾，未來將邀請健身房合作，設計適合長輩的運動課程，避免運動不足所造成的肌少症，並也能發展社交圈。同時也會注重兒少體適能，每年提供6至18歲兒少「1500元藝遊券」，鼓勵踴躍參與文化及體育活動，並設立全台第一座以科學導入的兒童體適能館，多元活動能紓解壓力，奠定孩子良好的身心基礎。

陳時中說，未來市府會透過設立單一窗口來縮短作業流程，在安全合法的前提下，提供友善經營環境，讓體育活動在台北順利發展紮根。他也提到，自己本來就是愛運動的人，但因公務繁忙，很多活動無法抽空參與。現在藉由各種拜訪，實際體驗市民的生活經驗，提出貼近民意的政策，「不需刻意，也沒有所謂的人設，因為我的目標就是得票過半，把台北市長做好。」

▼陳時中練格鬥。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲▼陳時中16日至連鎖健身房觀摩綜合格鬥。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲▼陳時中16日至連鎖健身房觀摩綜合格鬥。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

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