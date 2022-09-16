陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

▲民眾黨台北市議員參選人陳思宇批評陳時中讓全國兒童遊戲場遊具檢驗大塞車。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出，未來要將北市打造成一座兒童能快樂成長的都市，拋出「先玩再寫功課」的理念，並強調「遊憩權」重要性。對此，民眾黨台北市議員參選人陳思宇批評，陳時中喊爭取「孩童遊戲權」，卻忘了自己擔任衛福部長時未修正的錯誤政策，導致近年爆發全國兒童遊戲場遊具檢驗大塞車，完工後卻無法即時使用。

陳思宇表示，監察院有四位監委於八月時對衛福部提出糾正，調查報告中說明，由於衛福部2017年修正「兒童遊戲場安全管理規範」未做好政策影響評估，導致2021年爆發全國兒童遊戲場遊具檢驗大塞車，完工後無法使用。 監院更指出衛福部怠忽職守未事前預防，以致爭議蔓延擴大，嚴重影響兒童遊戲權益，確有違失。

對於陳時中日前喊若自己當市長「很希望把台北市推動成一個兒童能快樂成長的都市」，陳思宇開嗆，造成北市遊具檢驗大塞車的就是「衛福部」，怎麼當時的衛福部長陳時中，如今變成市長參選人，人設就改變，突然重視起孩童權益，說要替孫子來爭取「遊戲權」？

陳思宇指出，陳時中擔任衛福部長時間長達5年5個多月，但任期內卻放任兒童遊戲場檢驗時間拖延，像今年4月民眾所陳情的芝山公園共融遊戲場，就是因為檢驗問題，一再拖延開放時間，甚至還有家長們直接在圍籬鐵架上貼抗議標語「驗收到底要多久，小孩都要長大了！」

陳思宇強調，陳時中讓兒童只能看著遊憩設備空擺卻玩不到，為了民調喊著希望下一代能在遊戲與學習中取得平衡，卻忘了造成阻礙的就是自己，還讓孩子們的權益變成了「空說的選戰策略」。

陳時中競選總幹事吳思瑤14日表示，陳時中是第一個也是唯一一個提出「打造兒童&青少年快樂生活城市」完整親子政見的候選人，包括：

一、設立全台第一兒童體適能運動館，導入科學，讓孩子從動中學，從玩中學。

二、發放6至18歲市民每年1500元藝遊券，支持兒童及青少年體驗多元運動，促進藝文生活。

三、擴大增設社區親子館，藉由「互動、遊戲、成長」，親子共玩共讀，促進兒童發展。

四、推動藝文及運動場館臨時托育，促進親子共樂，提升不同世代的運動及文化近用權。

五、廣設青少年專屬活動空間，盤點釋出閒置場域，如活化捷運地下空間，供青少年多元使用。