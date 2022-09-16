　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

▲▼民眾黨議員參選人批評陳時中讓全國兒童遊戲場遊具檢驗大塞車。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

▲民眾黨台北市議員參選人陳思宇批評陳時中讓全國兒童遊戲場遊具檢驗大塞車。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出，未來要將北市打造成一座兒童能快樂成長的都市，拋出「先玩再寫功課」的理念，並強調「遊憩權」重要性。對此，民眾黨台北市議員參選人陳思宇批評，陳時中喊爭取「孩童遊戲權」，卻忘了自己擔任衛福部長時未修正的錯誤政策，導致近年爆發全國兒童遊戲場遊具檢驗大塞車，完工後卻無法即時使用。

陳思宇表示，監察院有四位監委於八月時對衛福部提出糾正，調查報告中說明，由於衛福部2017年修正「兒童遊戲場安全管理規範」未做好政策影響評估，導致2021年爆發全國兒童遊戲場遊具檢驗大塞車，完工後無法使用。 監院更指出衛福部怠忽職守未事前預防，以致爭議蔓延擴大，嚴重影響兒童遊戲權益，確有違失。

對於陳時中日前喊若自己當市長「很希望把台北市推動成一個兒童能快樂成長的都市」，陳思宇開嗆，造成北市遊具檢驗大塞車的就是「衛福部」，怎麼當時的衛福部長陳時中，如今變成市長參選人，人設就改變，突然重視起孩童權益，說要替孫子來爭取「遊戲權」？

陳思宇指出，陳時中擔任衛福部長時間長達5年5個多月，但任期內卻放任兒童遊戲場檢驗時間拖延，像今年4月民眾所陳情的芝山公園共融遊戲場，就是因為檢驗問題，一再拖延開放時間，甚至還有家長們直接在圍籬鐵架上貼抗議標語「驗收到底要多久，小孩都要長大了！」

陳思宇強調，陳時中讓兒童只能看著遊憩設備空擺卻玩不到，為了民調喊著希望下一代能在遊戲與學習中取得平衡，卻忘了造成阻礙的就是自己，還讓孩子們的權益變成了「空說的選戰策略」。

陳時中競選總幹事吳思瑤14日表示，陳時中是第一個也是唯一一個提出「打造兒童&青少年快樂生活城市」完整親子政見的候選人，包括：

一、設立全台第一兒童體適能運動館，導入科學，讓孩子從動中學，從玩中學。

二、發放6至18歲市民每年1500元藝遊券，支持兒童及青少年體驗多元運動，促進藝文生活。

三、擴大增設社區親子館，藉由「互動、遊戲、成長」，親子共玩共讀，促進兒童發展。

四、推動藝文及運動場館臨時托育，促進親子共樂，提升不同世代的運動及文化近用權。

五、廣設青少年專屬活動空間，盤點釋出閒置場域，如活化捷運地下空間，供青少年多元使用。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
台中聯結車綠燈右轉　女當場被輾斃
7年級生藝人「2千萬買2間房」　他見YT訂閱不到30萬：怎賺
《毒梟》河正宇好友竟「跟柳演錫同齡」！　韓網嚇歪：太衝擊了
大胃王千千聯名雞胸肉「標100g秤只有81g」　廠商回應了
「中山好青年」殺警案判8年　酒吧又砍人！逃大陸被遣返下場曝
退休老員工「忘記請假」單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

選舉抬轎不忘分身！蘇巧慧Podcast兩周年　《爸媽chill一下》放輕鬆

幕後／議會黨團幹部入輿情小組　陳時中團隊「邊打邊磨合」反應要更快

陳時中突圍有秘招！「挨打仍要推政策」　讓蔣萬安只剩噴口水

陳時中狂飆負面聲量！「策略沒錯執行失誤」　競辦：貫徹政策對決

他嗆陳時中「好膽嘜走」　怒轟側翼抹紅慈濟：不想沾手就想逃？

投30億改造三重圖書館！　綠營議員憂：侯友宜若選總統還算數嗎？

民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

控柯文哲黃珊珊栽贓中央擋疫苗　簡舒培提公文打臉：自導自演

賴清德明日到彰化輔選！　1天4行程...合體黃秀芳林世賢

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

選舉抬轎不忘分身！蘇巧慧Podcast兩周年　《爸媽chill一下》放輕鬆

幕後／議會黨團幹部入輿情小組　陳時中團隊「邊打邊磨合」反應要更快

陳時中突圍有秘招！「挨打仍要推政策」　讓蔣萬安只剩噴口水

陳時中狂飆負面聲量！「策略沒錯執行失誤」　競辦：貫徹政策對決

他嗆陳時中「好膽嘜走」　怒轟側翼抹紅慈濟：不想沾手就想逃？

投30億改造三重圖書館！　綠營議員憂：侯友宜若選總統還算數嗎？

民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

控柯文哲黃珊珊栽贓中央擋疫苗　簡舒培提公文打臉：自導自演

賴清德明日到彰化輔選！　1天4行程...合體黃秀芳林世賢

CTESA國際合作AIT先鋒試驗　努力健全電競生態圈

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

營收創新高+本益比不到10倍　專家「點名13檔」：股價委屈了！

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

耳朵有水2情況「恐癌症前兆」！醫示警：3個月↑沒退聽力會受損

東森寵物新店盛大開幕！加入會員就送購物金

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

歐盟推「電的迫降」緩解能源危機　成敗取決27國是否團結

張國煒經營能力備受肯定　公司還沒賺錢股價已達23元、官股銀行也超支持

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

馬防部上校副參謀長倒臥寢室送醫不治　憲兵隊、連江地檢署啟動調查

檢舉少將「身分被出賣」陸軍認失當

68歲陳時中上場格鬥　2招撂倒教練

民進黨政黨支持度陷「空前最低迷」　民眾黨20.9％超車國民黨

精神科醫：自殺防治不應選舉操作

蔡英文輔選林佳龍「拔樁碰壁」！　湧蓮寺主委陳宏昌道歉：請諒解

台中市長參選民調！盧51對蔡21　雙方回應了

北市公布酒駕累犯名單　她酒測值高達1.16

拔樁失敗！蔡英文陪林佳龍到湧蓮寺碰壁　侯友宜：與主委理念相同

陳時中遭爆致電高嘉瑜！　本人親回：選舉日常不足為奇

高市議會打臉！台灣基進檢舉藍議員違反確診「一人一室」

農委會認定報告重複度高！張善政回應了

周玉蔻為疫苗採購槓慈濟　王世堅嘆「非常不好」：別碰觸台灣的驕傲

更多熱門

相關新聞

陳時中「挨打仍要推政策」　讓蔣萬安只剩噴口水與不專業

陳時中「挨打仍要推政策」　讓蔣萬安只剩噴口水與不專業

民進黨台北市長參選人陳時中近來風波不斷，在對手2打1夾攻疫苗爭議下，加上團隊出包，負面聲量狂飆。競選總幹事吳思瑤認為，只要把政策感做出來、累積政策厚度，相信能突圍。另外，她也提到，陳時中在被攻擊的同時仍會不斷拋出政策，「時間一長，蔣萬安只剩下口水、只剩下疫苗，還會突顯出他在衛環委員會對專業的不熟悉」。

議會黨團幹部入輿情小組　陳時中團隊邊打邊磨合

議會黨團幹部入輿情小組　陳時中團隊邊打邊磨合

他嗆陳時中「好膽嘜走」　怒轟側翼抹紅慈濟：不想沾手就想逃？

他嗆陳時中「好膽嘜走」　怒轟側翼抹紅慈濟：不想沾手就想逃？

民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

賴清德明彰化輔選！　合體黃秀芳林世賢

賴清德明彰化輔選！　合體黃秀芳林世賢

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長陳時中陳思宇吳思瑤2022台北市

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面