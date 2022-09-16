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高雄需要「教育市長」！柯志恩再提6大政見　要減輕老師負擔

▲▼高雄需要「教育市長」！柯志恩再提6政見，要減輕老師負擔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩說，自己除了是會持家顧家的媽媽市長，更是一位具教育專業、關心老師和學生的「教育市長」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（16）日召開「老師免煩惱 孩子學更好」第二波教育政見發表會，會中提出6大政見，包括「營養午餐免兼辦」、「資訊教師專業化」、「總務行政專人做」、「代理教師給保障」、「教師行政降節數」、「自英社科減負擔」。她說，自己除了是會持家顧家的媽媽市長，更是一位具教育專業、關心老師和學生的「教育市長」。

柯志恩指出，近日縣市執政滿意度調查，高雄的治安狀況、經濟發展、教育品質和幸福感，四大指標高雄都在六都中敬陪末座，可見高雄人對教育有多麼不滿意，應該換人做了！她除了是會持家顧家的媽媽市長，更是一位具教育專業、關心老師和學生的「教育市長」。

▲▼高雄需要「教育市長」！柯志恩再提6政見，要減輕老師負擔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩再提6政見，因為有快樂的老師才有快樂的學生，減輕老師負擔，唯有「教育市長柯志恩」保證說到做到。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩提到，過去針對教師節調查，很多教師都不快樂。她擔任大學師培課程的教授時，很多學生都在學校當老師，所以最了解現代國中小及高中老師的辛苦，不僅力挺老師，更力挺教育。她說提出六大政見希望能為教師抒壓減負擔，因為有快樂的老師才有快樂的學生，減輕老師負擔，唯有「教育市長柯志恩」保證說到做到。

今日政見發表會與會者包括國民黨高雄市議員陳美雅、高雄市議員蔡金晏，2人共同為柯志恩教育政見背書，第二波教育政見以教師權益為主，會中共提出六大政見，包括：「營養午餐免兼辦」、「資訊教師專業化」、「總務行政專人做」、「代理教師給保障」、「教師行政降節數」、「自英社科減負擔」。

柯志恩表示，自108課綱上路以來，為配合新課綱施行，國高中各校教師必須增加備課科目、為素養課程開發新教案或改變教學方式，以致老師教學負擔持續加重。且越來越多學校反映課程實施的困境當中，最核心的問題就是教師的行政工作過多。柯志恩認為，教育體制應以「行政」支援「教學」，讓教師發揮強項，必須讓老師回歸教學專業。

▲▼高雄需要「教育市長」！柯志恩再提6政見，要減輕老師負擔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員陳美雅、高雄市議員蔡金晏，2人共同為柯志恩教育政見背書。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩也點出目前高雄國中小的營養午餐面臨三大問題，包括：品質不一、人力不足、招標困難。由於各校自行辦理營養午餐，所以來源不同，以致品質與營養分配也不同；人力方面，各校的「午餐執行秘書」皆由教師兼辦，每週只減課2到4節，卻要負責菜餚驗收、經費管理等工作；此外，由於教育局訂有午餐收費上限，以致各校招標時，常遇到廠商因成本問題要求提高價格的困境。所以為了解決相關問題，她主張中小學「營養午餐」應由市府全面公辦公營，廢除「教師兼辦」。

柯志恩再表示，依高雄市現行中小學「教職員工員額設置標準」規定，負責資訊維管的人力顯有不足，規模較小的學校僅設「資訊教師/執祕」1人。且「資訊教師/執祕」雖比照組長減授課，但並無行政加給及相關福利，待遇與工作負擔不相襯，亟待改善。所以她主張中小學應設「資訊組」統籌教學資安，並將現行「資訊教師/執祕」提昇為「資訊組長」，以保障其權益。

柯志恩也提到，目前國小總務處的事務組、出納組、文書組至今仍由教師兼任組長，但相關工作明顯與教師專業無關，以致教師兼任意願極低，也造成校方邀請教師兼任行政工作的困難。她認為，總務處應由專職行政人員擔任，讓教師回歸教學。

▲▼高雄需要「教育市長」！柯志恩再提6政見，要減輕老師負擔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄需要「教育市長」！柯志恩再提6政見，要減輕老師負擔。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高中教師兼行政職的情況，柯志恩認為，教育部已針對「國立高級中等學校教師每週教學節數標準」修訂每週基本授課節數調降1節，但本市的規定卻未同步修正，她強調應立即修訂高雄市兼任行政職務專任教師的基本授課節數調降1節，具體保障專任教師的權益。

另外，有關高中長期代課老師的權益，柯志恩指出，目前高雄市「長期代理教師」之聘期約為10.5個月，造成這類代理教師在暑假期間，不僅沒有薪資待遇，也失去職業保障。為保障優秀的代理教師，柯志恩提出給予本市聘請的代理老師一年完整聘期與薪資待遇，讓好的老師可以留在高雄，提升教學品質。

最後，柯志恩認為，由於108課綱在自然科及社會科領域新增課程『探究與實作』，以致老師備課、批改作業的時間大幅提升；英文科方面，目前英文教師每週基本授課鐘點16節，然除在校備課外，還需批改英文作文，並配合學校協助推行雙語政策，增加許多工作。因此，為減輕自然、社會及英文教師負擔，她將調降上述教師基本授課鐘點節數，多的時間可以讓備課精緻化或參加進修。

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