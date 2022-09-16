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要澤倫斯基、普丁小心安全成真！命理師3月預言「藏台灣1事」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／高煜霖易經預言官網）

▲台灣命理師提醒澤倫斯基要小心人身安全。（圖／翻攝自YouTube／高煜霖易經預言官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前皆傳出事，一位疑似遭人在車上裝設炸彈，另一位發生車禍，所幸都沒有受到嚴重傷害。對此，有台灣命理師3月曾針對烏俄統帥做預言，事隔半年竟真的出事。當時，他也預言台灣局勢，「政治氛圍，恐怕會發生重大變化！」

▲▼普丁在海參崴（Vladivostok）舉行的「東方經濟論壇」聲稱烏克蘭出口的糧食，只有3%流向發展中國家，譴責歐洲的行為像是「殖民大國」。（圖／路透）

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▲俄自媒體爆料，普丁又躲過一次暗殺。（圖／路透）

命理師高煜霖3月初曾在YouTube頻道「高煜霖易經預言官網」貼出影片，「全台大停電！易經演繹，烏俄統帥恐有人身亡！陳其邁選情恐不利！∣天災地變，易經煜言看見！」其中，高煜霖從卦象研判，澤倫斯基要小心人身安全。

他建議澤倫斯基不要出現在西方、北方，還有中央的區域，避免遭受炸彈波及身亡。另外，他指出普丁可能會因為其他因素被迫結束政治生命，比如生病或被人民唾棄，或是本土被攻擊。雖然，高煜霖的預言和現實稍微有出入，但兩位統帥確實受到生命威脅。

▲▼烏克蘭光復要地伊久姆 澤倫斯基親赴戰場重升國旗。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）

回顧當時的預言影片，高煜霖在3月3日全台大停電後，用易經演繹，得到太極空間圖，「相當擔憂，人類恐會發生浩劫級的災難。」此外，他還提到國內的政治氛圍可能會發生重大變化，因為高雄市長陳其邁雖然有被提名拼連任，但他「建議要小心，恐有出師不利的局勢變化。」

他接著詳細說到，陳其邁拼連任，要小心程咬金的出現，讓高雄市長選情產生變化，「建議要注意疫情的變化，千萬不要在選前擴大，或是要注意其他的傳染病造成人員或家畜傷亡，恐引起恐慌，小心對選情不利。」

▲▼民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪，暢談城市擘畫願景。（圖／記者許宥孺攝）

▲民進黨高雄市長參選人陳其邁。（圖／記者許宥孺攝）

高煜霖還提到，綠營以外的政治團體可能會來個大整合，推出一個高知名度，或有戰鬥力的候選人來挑戰陳其邁，提醒陳其邁千萬不能輕敵。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場。

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