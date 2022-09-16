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突襲參戰引爆黨內風暴！陳麗娜申請退出國民黨　新人陳識明錯愕

▲高雄市國民黨議員陳麗娜專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲為平息黨內風暴，陳麗娜昨赴市黨部遞交退黨聲明書 。（圖／資料照／記者吳奕靖攝）

記者賴文萱／高雄報導

原宣布不競選連任的5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜，在參選登記截止的最後一刻反悔「突襲壓線參選」，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒。為平息黨內風暴，陳麗娜昨赴市黨部遞交退黨聲明書，她也在臉書發文指出，雖然沒熱身就上場救援弄得滿身傷，但登板畢竟已經產生作用，這至少是可以自我安慰的地方。

陳麗娜突襲殺出參選高雄市議員風波不斷，為平息爭議，陳麗娜昨向市黨部遞交退黨聲明書，她在臉書發文表示，因為自己臨時登板救援，國民黨新人有了著力點，民進黨女性新人黃雍琇也不敢再躺著選，開始大動作對她批評，爭取最大新聞聲量。連帶影響另一位新人黃彥毓，失去婦保到手的「選票轉移」紅利，民進黨小港前鎮不可能再席次一把抓。

▲高雄市國民黨議員陳麗娜專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳麗娜說，場救援弄得滿身傷，但登板畢竟已經產生作用，這至少是可以自我安慰的地方。（圖／資料照／記者吳奕靖攝）

陳麗娜強調，雖然自己沒熱身就上場救援弄得滿身傷，但登板畢竟已經產生作用，這至少是可以自我安慰的地方，她說，新人需要造勢的支點，祝福他們能透過我把聲量炒起來。只是可以更有創意一點，多思考一下小港前鎮民眾的需要，這樣對他們的選情可能更有幫助。

▲▼國民黨高雄市議員參選人陳識明。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼陳識明先前赴黨部抗議，要求黨部主委下台。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

▲▼國民黨高雄市議員參選人陳識明。（圖／記者賴文萱攝）

國民黨市議員參選人陳識明對於陳麗娜申請退黨一事感到震驚跟遺憾，他今天回應表示：「事前完全沒有接獲到相關消息，僅從新聞上得知，因此昨晚也致電黨部與黨內友人詢問，了解這件事情的真實性與前因後果。」他說，事情發展到這樣的程度始料未及，也並非最一開始的初衷，自己最初投入選戰的目的就是青年參政，絕不希望造成今日的局面。

這次事件讓新人陳識明與老將陳麗娜議員都造成某種程度的傷害，是所有黨內同志都不樂見的。陳識明強調，會發生這樣的傷害，最需要負責任的就是市黨部主委，他還是希望許福明主委知所進退，為這場黨內政治風暴做出最負責任的決定。

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