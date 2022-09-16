「關心青年」不能淪為口號 　台學聯邀市長候選人直球對決

▲台學聯宣布，將舉辦「市長青年論壇」，邀請市長候選人與青年對話。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

距離年底九合一選舉剩下二個多月，不少市長參選人打出青年牌，由台灣大專生組成的台灣學生聯合會認為，關心青年不能只淪為口號，今（16日）召開記者會宣布，將舉辦「市長青年論壇」，請候選人直接與青年對話，針對青年政策規劃與未來城市發展藍圖進行說明，首先邀請雙北與桃園的候選人。

九合一大選即將在11月26日舉行，不少市長參選人打出青年牌，台學聯認為，各候選人聲稱在乎青年的同時，也應更直面青年對於候選人和市政的想像與疑問，今天上午與國內部分大專院校學生會，共同舉行「千禧干政｜青年創造美好未來」2022市長選舉系列活動記者會，宣示青年對年底選戰的關心。

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台學聯理事長黃亭偉表示，針對年底大選，台學聯舉辦「市長青年論壇、青年政策白皮書、2022返鄉專車」等相關活動，而候選人聲稱在乎青年，就應直接面對青年對候選人和市政的想像與疑問，所以正式邀請台北、新北、桃園等共18位候選人出席，回覆期限是9月30，在市長辯論會前，也將公布「青年政策白皮書」，做為各職位參選人，將青年族群納入政策規劃參考。

台大學生會會長孫語謙指出，身邊同儕中，許多人掙扎於收入不穩定、找不到可負擔的租屋處，而北漂青年沒有投票權，也不能對身居的地方發揮政治影響力，但北漂青年聲音應該被看見，這不僅只是族群間資源分配問題，更關乎我們是否期待青年能夠參政，以及有充分動機關注政治，還有未來台灣社會是否仍願意持續關注公共議題。

