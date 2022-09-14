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疫情衝擊就業困難！芥菜種會免費技藝課程　助青年開拓職場

▲▼木工師傅李旺生退而不休，一邊說一邊耐心指導青年打造木作三輪攤車。(圖／芥菜種會提供，下同）

▲▼木工師傅李旺生退而不休，一邊說一邊耐心指導青年打造木作三輪攤車。(圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「這個釘歪了，無要緊，我教你磨平」木工師傅李旺生退而不休，一邊說，一邊耐心指導青年打造木作三輪攤車。基督教芥菜種會與花旗基金會在花蓮開辦「Yes, I can！青年就業培力」課程，藉助長者純熟的木工技術，幫助對木工有興趣或有創業需求的青年，在職涯上多元發展，課程融合青年的創意及熱情，與長者一起聯手，打造出獨一無二的青銀共創手作攤車！
 
「Yes, I can！青年就業培力」計畫設計實用的特色技能課程，免費提供16至24歲的青年參與，今年在花蓮共計推出手作烘焙、手作三輪攤車及照顧服務員培訓三個班。芥菜種會東區服務中心副處長吳雅琴表示，這兩年受疫情影響，青年就業環境更加嚴峻，根據花蓮縣政府統計花蓮縣就業概況，就業類別以「技藝工作、機械設備操作」佔比最高，連續幾年都逾3成，因此今年的課程除了維持以往開辦照顧服務員培訓，還特別結合木作技藝，邀請芥菜種會在花蓮日間服務照顧的長輩李旺生，一起培力青年從做中學習，同時提升長者的社會參與。
 
吳雅琴以剛結束的手作攤車為例表示，青年學員口中的阿公李旺生，早年是經驗豐富的木工師傅，退休後依然熱衷服務，從一開始討論攤車的樣貌，李旺生就迫不及待很想馬上開工，甚至因急於要完工而失眠，李旺生也希望，有朝一日可以把自己整套的木工技術傳授給青年。

▲▼木工師傅李旺生退而不休，一邊說一邊耐心指導青年打造木作三輪攤車。(圖／芥菜種會提供，下同）
 
學員中的小蓁，原本是芥菜種會長期關懷的認養童，今年高中畢業後在速食店打工，由於對手繪美甲有興趣，有人建議她自己打造特色行動攤車，就可以開始做生意，她於是認真學習，過程中難免被木削扎到，但是很開心可以走出創業的第一步。另一位學員小淩，是芥菜種會進入校園第一批培力的青年，後來順利考上照顧服務員，由於小淩對木工也有興趣，這次把握機會要為自己開創更多元的未來。

阿公師傅李旺生嚴格卻也隨和，例如會緊盯著學員提醒「油漆不要一直重覆在同一處上色，否則會不平均」，他接受學員在過程中的錯誤，例如釘槍打歪了，馬上拿出工具磨平突出的釘子，有時遇學員分心，也會留意把孩子「拉回來」。與青年互動，李旺生努力不糾結、不嘮叨，願意給學員時間慢慢消化。輔導社工蔡清蓮說，長輩與學員都有堅持和想法，最後打造出的攤車與原設計圖相差很多，卻超乎原有的期待，顯露李旺生樂於接受不同世代的創意，也展現對跨世代青年的耐心與包容。

▲▼木工師傅李旺生退而不休，一邊說一邊耐心指導青年打造木作三輪攤車。(圖／芥菜種會提供，下同）

融合青年的創意及熱情，與長者一起聯手，打造出獨一無二的青銀共創手作攤車。
 
回顧芥菜種會創辦之初，創辦人孫理蓮宣教士在花蓮開設習藝所，幫助當時在就學有困難的各地原住民青年，來到花蓮習藝所學習木工等各類技術，培養一技之長，未來能夠自力更生；芥菜種會成立70年來，除了持續慈善救助等服務，也與時俱進成為青銀共創的媒介。這台手作攤車，未來將結合芥菜種會日托據點的長者一起走入社區，同時提供青年創業初期使用，讓留鄉的青年與在地長輩，一起共創社區的美好。

台灣第一個立案的社福機構，創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，二戰後看見台灣人民的疾病與貧窮，便於1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助了近百萬人。芥菜種會秉持著孫理蓮宣教士愛神愛人的心志服務有需要的人，於2011年獲頒總統文化獎。從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等各項服務，到現在投入社區工作，以社區自助互助、共享共好為願景，集結群力，建構社區助人網絡，提供社區弱勢家庭兒童認養、青少年就業培力、食物銀行等服務，為社區弱勢家庭、兒童、婦女、長者拉起即時、就近的福利網。

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