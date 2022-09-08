青年無憂求職！新北挺青年就業三箭齊發　提升技能最高領2萬4

▲新北市針對青年祭出「就業三箭計畫」，在疫情期間幫助更多青年順利步入職場！（圖／新北市政府提供，下同）

消費中心／綜合報導

畢業後找不到工作心好慌！不少應屆畢業生、待業青年遇到投遞上百封履歷都無聲卡關的窘境。近兩年就業市場因疫情嚴重衝擊工作更難找，依據行政院主計處統計報告110年15~24歲全國青年失業率高達12.11％，新北市僅有8.9%，甚至連續兩年締造青年失業率全國及六都最低的成績，歸功於新北市率先針對青年祭出「就業三箭計畫」，在疫情期間幫助更多青年順利步入職場！

▲新北市為設籍或實際居住在新北市的18~29歲青年提供各項就業輔導。

勞動部109年針對勞工就業狀況調查發現，青年尋職的困境包括技能不足、求職能力不足、對職涯及就業環境感到迷惘等問題，就算有面試機會也因為能力不相符而沒有結果，看著身邊的朋友陸續找到工作，待業青年越來越沒自信不快樂，為了幫助剛出社會的青年順利就業，新北市政府積極培育斜槓青年第二、三專長及提供補助津貼、協助非典型勞動青年轉正職，給予強而有力的支持後盾，設籍或實際居住在新北市的18~29歲青年，你也深受找工作不順困境嗎？快來看看有哪些就業服務可以幫助你！

▲新北市政府針對3大族群推出就業服務。

1. 初次尋職青年就業服務

畢業後連續6個月以上未就業的青年，提供就業諮詢、職業心理測驗、職涯諮商、團體輔導、就業促進研習等各項就業輔導，在過程中協助青年釐清職涯方向，增強求職信心及技能，接受輔導的青年還可得到尋職期間最高1萬5千元津貼，減輕經濟負擔。

2. 非典型勞動青年轉正職輔導

畢業後近2年曾從事工讀、派遣、接案等非典型工作合計3個月以上，並且有意願轉換成正職等典型工作者，透過全職涯輔導模式提供職業心理測驗、職涯諮商、履歷健檢、深度就業諮詢、團體輔導、就業促進研習、職業訓練推介等多元輔導，協助青年找到正職工作，接受輔導的青年最多可得到9000元輔導津貼，成功轉正職就業滿3個月，還可申請1萬5千元轉業獎勵金。

▲斜槓青年透過服務也能提升職業能力。

3. 斜槓青年職能培力

從事多重兼職或接案的非典型工作且無意願轉正職的斜槓青年也可參與輔導，透過職業訓練與培力服務、創業諮詢等培力措施，擬定個別化的行動計畫，協助青年將專業技能、經驗、興趣結合，提升自己的職業能力，並提供最高補助2萬3千元，力挺青年完成夢想。

新北市提供的3大服務陪伴青年度過求職空窗期，讓青年可以跟隨自己的心意更勇往直前去從事合適的工作，統計至111年8月底累積輔導1萬412位青年，並協助5862人順利就業，成功就業率近6成，另外提供的斜槓青年職業訓練、職能盤點、講座等服務合計有1275人受惠，領先全台的「就業三箭計畫」補足了青年缺漏的需求，成為求職過程中的「定心丸」。

▲「就業三箭計畫」補足了青年缺漏的需求，成為求職過程中的「定心丸」。