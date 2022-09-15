未滿20歲新冠死者「73%1週內病歿」！　5成無慢性病史

▲日本研究發現，感染Omicron的未滿20歲新冠病歿者中，有超過半數沒有慢性病史。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

日本國立傳染病研究所最新研究發現，感染Omicron變異株後死亡的未滿20歲案例中，有過半數無慢性病史，甚至有7成在症狀出現不到1週後就病逝。國立傳染病研究所所長脇田隆字14日公開相關數據並表示，有部分病例在染疫後不久便死亡，因此作為防疫政策應該要持續呼籲民眾接種疫苗。

根據《每日新聞》、《日本放送協會》報導，日本1月至8月間因感染新冠肺炎而病逝的未滿20歲患者共有41人，國立傳染病研究所針對其中的29人進行深度調查，並在14日於厚生勞動省的專家會議中報告相關統計數據。

該份調查顯示，29人的年齡分布分別為，0歲8人、1至4歲6人、5至11歲12人以及12至19歲3人。其中有15人無慢性病史，也就是超過5成。另外，29人中共有15人符合疫苗接種資格，但僅2人接種過2劑疫苗，剩下13人從未接種過疫苗。不僅如此，有73%是在出現症狀不到1週便死亡。

在調查對象中，有79%到院後有發燒症狀、53%有想吐或嘔吐症狀、45%出現意識障礙與神志困難。專家表示，沒有慢性病史的重症患者大多會出現嘔吐、意識障礙、全身痙攣以及呼吸困難等症狀。

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