西藏拉薩「方艙醫院」畫面曝　6層大樓擺滿床位！網：求多多關注

記者蔡儀潔／綜合報導

西藏拉薩8月7日發現新冠陽性個案，打破920天無疫情紀錄，政府採取嚴格管控措施，封城已經超過1個月時間。今（15）日「拉薩疫情防控」登上微博熱搜，有博主發出其中一間方艙醫院的畫面，密密麻麻的床位引發熱議。

▲ 拉薩一家方艙醫院內部情況。（圖／翻攝自秒拍）

該段18秒的影片顯示，一棟6層樓的建築物當中，幾乎每層都擺放著整齊劃一的床鋪，而且都住著陽性病人，1層的大空間人最多，目測有上百名患者。

▼ 內部情況。（圖／翻攝自秒拍）

不少民眾湧入「拉薩疫情防控」話題尋求社會關注，「謝謝轉發 求多多關注拉薩疫情」、「這還只是冰山一角」、「每天晚上幾十輛公交車拉人隔離，陰陽混合住毛坯房」、「城關區搞成這種景象，拿什麼面對深愛的人民」、「真心傷不起」、「我想解封喲」。

拉薩政府8月29日曾發佈公告，全市新增陽性病例均在高風險區、集中隔離場所、閉環管理人員中發現，社會面傳播鏈基本阻斷，經專家組綜合分析研判，拉薩市基本實現「社會面清零」。

據官方通報，拉薩疫情連日下降，9月12日新增本土陽性患者137例、13日新增95例個案、14日拉薩新增86例個案，且均在「閉環隔離」管控中發現。

▼ 民眾在網上分享住方艙情況。（圖／翻攝自秒拍）