快訊／今本土+45269！12縣市確診破千　確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增45,269例本土個案，另增201例境外移入和57死亡。本土個案中有12個縣市確診破千，其中以新北市9775例最多。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增45,269例本土病例，為20,378例男性、24,886例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(9,775例)，臺中市(5,854例)，臺北市(5,401例)，桃園市(4,758例)，高雄市(3,704例)，臺南市(2,662例)，彰化縣(2,091例)，新竹縣(1,304例)，新竹市(1,204例)，屏東縣(1,140例)，苗栗縣(1,089例)，宜蘭縣(1,050例)，基隆市(975例)，雲林縣(972例)，南投縣(842例)，花蓮縣(689例)，嘉義縣(685例)，嘉義市(461例)，臺東縣(289例)，金門縣(161例)，澎湖縣(142例)，連江縣(21例)。

▲9/15新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月12日，死亡日期介於5月20日至9月12日。

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