WHO稱疫情大流行有望結束　莊人祥：台灣還在上升

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今表示，新冠疫情全球大流行有望結束，新增通報病例已大幅減少，促請全世界把握機會終止疫情。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，世界各國目前進展不一，以台灣來說，目前疫情還在持續上升。

法新社報導，新冠疫情從發生至今已造成全球逾6億人感染、600多萬人死亡，世衛最新流行病學數據顯示，在8月29日至9月4日當週，COVID-19通報病例比前一週大幅減少了12%。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會上指出，新冠新增通報病例已降至2020年3月以來最低水平。他進一步說到「我們在終止這場疫情方面，處於最佳情況。我們還未結束疫情，但終止疫情的時刻已近在眼前。」

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莊人祥對此回應，全球疫情目前確實是連續幾週下降，尤其是在上周除非洲以外的各大洲都是下降的趨勢，但還是要注意各國目前進展不一樣，像台灣的疫情「事實上還在上升」。但他也提到，觀察國內這波疫情沒有上一波那麼嚴重，而目前準備的疫苗和抗病毒藥物都足以提供民眾接種與治療。

莊人祥說，每個國家若可一直保持此情況，未來世衛組織也可能提出解除「公共衛生緊急事件」，但實際上現在面臨秋冬的季節，加上台灣如果對外開放邊境，除了新冠目前在社區流行，還會有流感疫情，是未來還要進一步關注的狀況。