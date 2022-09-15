中重症+186！3歲染疫童燒到40度「哮吼併呼吸窘迫」　加護搶救中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增通報186例新冠中重症，當中又發現3例兒童重症，分別是1例哮吼與2例MIS-C。哮吼個案是一名3歲男童，9/9一度發燒到40度，隔天出現呼吸困難、呼吸雜音等症狀送急診，診斷哮吼併呼吸窘迫，目前仍在加護病房治療中。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增45269例本土個案，另增201例境外移入，確診個案中新增57例死亡。另也新增通報186例中重症，當中135例中症，51例重症。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，特殊重症個案有3例兒童，分別是2起MIS-C與1起哮吼。哮吼個案為3歲男童，沒有慢性病史，8/29曾經接種一劑疫苗，9/9起發燒到40度，咳嗽流鼻水，9/10因為呼吸困難、呼吸有雜音送急診，檢查有胸凹、喘鳴，快篩陽性，診斷哮吼併呼吸窘迫，住加護病房使用高流量氧氣鼻管，給予瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房中。

至於另2例MIS-C，都是1歲男童，沒打疫苗，都沒確診過新冠，當中1人自9/9起發燒、流鼻水、咳嗽，嘔吐腹瀉，9/11到急診快篩陽性、PCR陽性，Ct17.8，抽血檢查有發炎指數與凝血功能異常，診斷MIS-C收治住院，給予免疫球蛋白和類固醇治療，目前一般病房住院中。

另1人自9/4起發燒、腹瀉、皮疹，9/8到急診，PCR陽性，Ct值34，有喉嚨紅腫、全身皮疹、發炎指數升高。診斷MIS-C收治住院給予免疫球蛋白等藥物治療，一般病房住院中。

根據指揮中心統，12歲以下兒童重症累計210人，當中死亡32人；重症中有MIS-C131例、腦炎31例、肺炎23例、哮吼11例、家中死亡7例、敗血症3例、共病3例、心肌炎1例。

▲9/15本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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