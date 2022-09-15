又增兒童染疫亡！10歲童「住院搶救一週不治」死因曝光

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增57例新冠死亡個案，當中最年輕為年僅10歲的男童，本身有先天免疫疾病、多重慢性疾病，沒有接種疫苗，8月底確診新冠，後續於9月初出現症狀惡化送急診，經過一週搶救仍不幸過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭、免疫不全。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為33例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至9月12日，死亡日期介於5月20日至9月12日。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，特殊死亡個案為10歲男童，本身有先天免疫疾病、多重慢性疾病，沒有接種疫苗，8/23發燒、快篩陽性，8/27因為再度發燒到急診檢查，PCR陽性但沒有肺炎，返家服藥，9/3起陸續有腹瀉、呼吸急促、昏睡等症狀，9/5到急診，X光顯示雙側肺炎，住院使用高流量氧氣鼻管以及抗生素等藥物治療，因為病況惡化於9/11過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭、免疫不全。

▲9/15本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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