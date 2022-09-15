YouBike狼8天隨機襲胸摸臀16女　北市警罕見填一張表求法官羈押

記者張君豪／台北報導

北市松山警分局於13日下午查獲竊取YouBike對多名婦女襲胸的熊姓襲胸狼（34歲)，調查發現熊嫌在松山區已涉及最少8起性騷案，松山警方緊急通報北市婦幼警察隊協處；經婦幼隊全面清查，發現查熊嫌自9月7日起，8天內在北市涉犯16件對婦女摸臀襲胸性騷擾事件，且不排除有女被害人隱忍未出面報案的黑數。

▲熊男偷竊YouBike經交保後立刻遭北市婦幼警察隊拘提帶回清查所涉16件性騷案。（圖／記者張君豪翻攝）

北市婦幼隊指出：熊嫌犯案遍及松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林等至少7個行政區，所犯下性騷擾犯罪手法均為騎乘腳踏車隨機觸摸被害人。經婦幼隊彙整他涉性騷擾相關證據資料後，報請檢察官指揮偵辦，14日傍晚熊嫌因竊案遭台北地檢署交保後，婦幼隊警方在以涉及16起性騷案緊急將熊嫌拘提到案，15日警詢後將他二度移送台北地檢署後，建議聲請預防性羈押，啟動社安網機制。

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

北市婦幼警察隊針對性侵害、性騷擾累犯予以分析比對，北市婦幼隊除立即報請北檢檢察官聲請預防性羈押，警方並罕見主動填寫犯嫌「公共安全風險評估量表」，建立社會安全之暴力風險評估，將危險程度量化，希望讓院檢司法官能察覺熊嫌隨機再犯的嚴重程度。



北市婦幼警察隊並緊急通報北市各分局，除加強性騷犯案熱點的見警率外，並檢測照明設備及監視錄影器是否運作正常，希冀強化社會安全網，防範類似隨機性騷擾事件在北市街頭上演。

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