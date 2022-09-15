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社會 社會焦點 保障人權

惡鄰「防火巷蓋鐵皮」50度熱氣狂射　害住戶憂鬱！市府僅能列管

記者許權毅／台中報導

台中市南區忠孝路上一間公寓旁的防火巷，分別遭3樓住戶違建蓋鐵皮屋，不料4樓住戶遭鐵皮反射熱氣，每到夏天逼近50度的高溫影響，讓其一家人痛苦難眠，甚至罹患憂鬱症。台中市府證實，三樓違建為2011年4月20日後興建的違建，將發函請民眾改善，若會勘後無安全疑慮目前僅能列管。

▲▼台中一處民宅住戶在防火巷延伸蓋鐵皮屋，導致樓上住戶受到熱氣影響。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中一處民宅住戶在防火巷延伸蓋鐵皮屋，導致樓上住戶受到熱氣影響，圖片中鐵皮屋處原先為防火巷。（圖／記者許權毅拍攝）

原本寬約3公尺的防火巷現今都被隔壁棟「融合」，住戶自行延伸，卻讓4樓守法住戶苦不堪言，4樓住戶在大樓貼上公告表示，「3樓住戶自民國103年未經同意，擅自佔用防火巷，違法搭建鐵皮屋，不顧住戶的生命安全，漫長夏季全家得承受40到50度的鐵皮屋反射高溫，影響一家人健康，我得了憂鬱症，每天幾乎無法入眠。」

▲▼台中一處民宅住戶在防火巷延伸蓋鐵皮屋，導致樓上住戶受到熱氣影響。（圖／記者許權毅拍攝）

▲該棟大樓成立管委會，要住戶依法還給全體所有權人法定防火間隔。（圖／記者許權毅拍攝）

該層樓住戶接著寫，「做人要將心比心，要懂得換位思考，假設今天換成你，你會怎樣？你願意承受嗎？不要為了個人利益不顧他人的死活，勸你在一個月內把3樓違建拆除，否則依法究辦。」

當地里長證實此事，該棟建築已經違建多年，目前由附近住戶成立管委會希望解決此事，還在門口貼上公告寫著，法定防火間隔「請依法歸還全體所有權人」。

▲▼台中一處民宅住戶在防火巷延伸蓋鐵皮屋，導致樓上住戶受到熱氣影響。（圖／記者許權毅拍攝）

▲該3層樓住戶皆將住宅延伸到鐵皮屋下，不仔細看很難分辨。（圖／記者許權毅拍攝）

都發局修復工程科說明，第一層及第二層違建，屬100年4月20日以前興建完成的「D級」既存違建，第三層違建為100年4月20日以後興建完成的「C級」新違章建築。都發局將發函請違建人自行改善，並辦理會勘，如有涉公共安全之虞，將依規優先排程拆除，若無目前僅能列管，甚至無法源可依據開罰。

都發局進一步說明，依照現行法規總共分成A、B、C、D，4種拆除順序，101年8月1日以後「施工中」被查報就是A級，即報即拆；100年4月到101年7月31日「施工中」屬於B級；100年4月20日以後既存違建屬於C級；100年4月20日以前既存違建屬於D級，拆除順序就是依照A、B、C、D，但此案兩者各為C、D級若無公共安全疑慮，目前僅能列管，無法拆除，也無法估算是否將拖到30、40年以上。

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