苗栗議長鍾東錦告國民黨　確認黨員身分...再控秘書長誹謗

▲鍾東錦遭國民黨中央開除黨籍，15日委由發言人陳怡樺（左）及律師（右），到苗栗地方法院提「確保黨員資格存在」之訴，確保自己的黨籍。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨中常會14日下午，以違紀參選為由通過將苗栗縣議長鍾東錦開除黨籍，鍾東錦競選總部執行長徐廷琮15日上午由律師陪同，到苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之訴，並到苗栗地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭，涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

針對鍾東錦提告，國民黨尚未提出回應。

鍾東錦競選總部新聞發言人陳怡樺表示，接任國民黨苗栗縣黨部主委，1年365天幾乎沒有休假日，每天都奔走於18鄉鎮市，出錢出力，從防疫期間慰勞醫護人員、捐助苗栗學童獎助學金到100場公投說明會、下鄉祈福傾聽之旅，鍾東錦議長無不卯足全力，並表態參選縣長，不料，國民黨直接沒收縣長初選，透過密室協商，妥協於派系壓力臨時提名謝福弘，這個人不但沒有知名度、更長期處於封閉的官場系統，以媒體民調看來，幾乎都是排名墊底，根本無法勝出，他是被逼違紀參選，罪不在他，國民黨開除黨籍沒道理，因此才會宣布參選到底，勢必要為苗栗守住藍天。

鍾東錦競選總部委託律師饒斯棋指出，今日來到苗栗地方法院，除了向苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之確認黨籍存在訴訟，並到苗栗縣地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭，涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌之刑事告訴，黃健庭部分因為他涉嫌誣陷、抹黑議長，議長也多次請他提出證據或道歉，但他都沒有任何回應，明顯是故意造假，意圖影響選舉，因此競選總部堅持提告，捍衛苗栗縣長候選人鍾東錦之名譽。

▲鍾東錦15日委託律師到苗栗地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭，涉嫌意圖使人不當選及誹謗罪嫌之刑事告訴。（圖／記者蔡文淵攝）