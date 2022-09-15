　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中卸下衛福部長後，投入競選台北市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情走向共存，但近來疫苗採購爭議又被挑起，昔日衛福部長陳時中更被質疑為護航高端而阻擋BNT疫苗。對此，行政院發言人羅秉成15日表示，早在2020年8月，陳時中就積極與BNT原廠洽談，12月底契約、貨程底定，共計500萬劑，2021年1月6日所有合約簽准寄回給BNT原廠，卻在最後關頭橫遭中國因素介入而功虧一簣。

行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會時說，這2年多來面對很多疫情挑戰跟困難，大家都很努力，從口罩、疫苗到快篩，不斷碰到各種問題，老實講，這要透過各種方法、各方合作，才能度過這些難關，包括中央地方合作、政府民間合作。

「這段時間我們一起走過來，這些辛苦的戰役，每個戰役大家都互相合作，批評跟責難難免，是民主國家正常現象，這一頁歷史會記得。」羅秉成說，歷史會看台灣在因應疫情方面是否展現足夠的政府效率、人民素質，歷史一定會給公允的評價。

接著羅秉成回顧2020年底政府採購BNT疫苗的過程，早在2020年8月，當時各種疫苗都還在發展中，陳時中前指揮官擔負了全部防疫責任，沒有任何人比他更焦慮或是更需要買到合法、有效的疫苗，所以他非常積極跟BNT原廠接觸。

從8月開始接觸、不斷地談各種條件、議約，到12月底契約底定，預計要排的貨程也都底定，共計500萬劑。2021年1月6日，陳時中部長簽文到行政院，院長當天就批准，當天疾管署長周志浩也簽名，相關文件都寄回去給BNT，這事情就完成。

「很可惜有外力介入，所以這個合約功虧一簣。」羅秉成說，這對陳時中部長是非常抱憾，他認為努力了幾個月時間，就在最後臨門一腳，橫遭中國因素介入而功虧一簣，實在很傷心。

羅秉成說，政府還是要想盡辦法多元採購，民間也知道政府的困難，有哪些國家跟原廠採購會產生相同的困難？不會吧，所以國人應該共同體認到國家在國際處境上的困難，來自於中國的壓力等因素，這跟其他國家沒辦法相提並論，都想盡辦法克服各種困難。

羅秉成指出，民間表示願意幫忙，但所有的新冠肺炎疫苗都是緊急授權（EUA），藥廠在有政府的擔保後才敢賣藥，「民間要去買確實買不到」；後來包括台積電、鴻海永齡等團體願意幫忙，去年6月間，大家緊鑼密鼓一起來，就BNT疫苗的採購架構，政府自己要創造一個可行的方法，也就是民間採購贈與給政府，政府出來替原廠擔保免責，這樣才有可能成就。

羅秉成說，當時在不到1個月時間開了多次專案會議就完成，幾乎是夜以繼日，到全部約都議定好、各方簽名後，要回到CDC，「深夜了，陳時中部長等著簽，才完成」，政府也好、民眾也好，民眾都亟待需求BNT的疫苗可以順利採購進口使用，透過這樣的公私協力合作解決問題。

羅秉成強調，當時是先台積電、鴻海永齡先行，因為要先創造一個模式，透過專案方式建立起來，「當時政府態度是有預算、有責任，也願意買、多方買，當時民間願意幫忙買，政府態度也是開放，有諸多申請進來」。

「如果模式沒有建立，恐怕流於一廂情願。」羅秉成說，不是說想買就好，要先取得原廠技術文件才有辦法審查EUA，「很多申請案來都說我願意，但其他都沒有辦法提供，怎麼可能在程序上完成？」，台積電、鴻海永齡有管道取得相關文件，先EUA，再透過政府團隊專案合作方式，才能完成，這執行也相當順利。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「我鄉下來的」罰單4萬變9百！　他謝佛心警PO文慘了
普丁遇襲！乘車「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤
都靠身材爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：不能比
24歲女露事業線想單純見面！　警搜「保險套、KY」傻了
比特犬激戰豪豬！　全身插滿百根刺「穿心奪命」亡
慶生吸笑氣　女慘遭「10男趁機連結」
快訊／砂石車卡邊坡搖晃！　台鐵大里福隆「全面停駛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

批張善政把保密條款當「保命條款」　鄭運鵬：不可思議

民進黨開鍘！12名違紀參選者開除黨籍　屏東縣黨部處分出爐

有沒有「郭台銘不參選總統切結書」？　她分析劉宥彤談話曝重點

陳時中像2014年的他？柯文哲：產品不一樣　市面上賣的效果也不同

被林飛帆批評「失敗主義」　柯文哲回擊：你們有做什麼準備、努力？

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜市政退步　「為了新北要支持林佳龍」

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

批張善政把保密條款當「保命條款」　鄭運鵬：不可思議

民進黨開鍘！12名違紀參選者開除黨籍　屏東縣黨部處分出爐

有沒有「郭台銘不參選總統切結書」？　她分析劉宥彤談話曝重點

陳時中像2014年的他？柯文哲：產品不一樣　市面上賣的效果也不同

被林飛帆批評「失敗主義」　柯文哲回擊：你們有做什麼準備、努力？

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜市政退步　「為了新北要支持林佳龍」

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

姓名有「3個金」看過來！日本天丼套餐買1送1　1個金也享第2件7折

住6樓沒電梯「租金便宜500元」！過來人1原因搖頭：花更多錢

打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

勞檢違規這3項最多　雲端人資系統可降低企業踩雷風險

煮粥！紅襪守備不給力慘遭洋基橫掃　菜鳥先發苦問天　

全台首座「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」於輔大正式啟用　助織品服裝學系馳騁國際時尚舞台

自比湖人經典「OK連線」　唐斯：我和艾德華茲下季目標

月餅吃到3公分長螺絲！他兩顆牙齒險崩壞「不敢再吃硬的」

H級辣模辛尤里「被狗咬」濺血！破相照網驚：壓力到底是有多大

台灣第二季房價僅漲8.4％　全球排名第30名仍屬後段班

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

兵役恐延為一年！前立委：這批第一個中

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

快訊／民眾身體不適　賴清德追上救護車關心

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

快訊／周玉蔻嗆「公布蔣孝嚴當年開房間醜聞」！　蔣萬安回應了

恩恩爸嘆全家不敢住新北！侯友宜回應了

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

陳時中木柵市場拜票　阿嬤騎車經過喊：你害了台灣

更多熱門

相關新聞

陳時中像2014年的他？柯文哲：效果不同

陳時中像2014年的他？柯文哲：效果不同

九合一大選將至，操盤民進黨台北市長參選人陳時中空戰策略的副秘書長林鶴明形容，陳時中很像2014年的台北市長參選人柯文哲。對此，柯文哲15日表示，廣告公司相同，但如果產品不一樣，最後在市面上賣的效果也不同。

陳時中網路聲量政壇第一！　負面新聞竟佔42％

陳時中網路聲量政壇第一！　負面新聞竟佔42％

憂靠「三咖督」未來亂　陳時中發豪語：以50%過半選票為目標

憂靠「三咖督」未來亂　陳時中發豪語：以50%過半選票為目標

周玉蔻又來了！再嗆蔣萬安　「今天開始帶你回顧你爸的醜聞」

周玉蔻又來了！再嗆蔣萬安　「今天開始帶你回顧你爸的醜聞」

只擋中國疫苗！　陳時中批藍曝2官員擋疫苗：不道德

只擋中國疫苗！　陳時中批藍曝2官員擋疫苗：不道德

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫陳時中羅秉成衛福部長BNT

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

26歲男星消失8年在跑外送

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面