揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

▲陳時中卸下衛福部長後，投入競選台北市長。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情走向共存，但近來疫苗採購爭議又被挑起，昔日衛福部長陳時中更被質疑為護航高端而阻擋BNT疫苗。對此，行政院發言人羅秉成15日表示，早在2020年8月，陳時中就積極與BNT原廠洽談，12月底契約、貨程底定，共計500萬劑，2021年1月6日所有合約簽准寄回給BNT原廠，卻在最後關頭橫遭中國因素介入而功虧一簣。

行政院發言人羅秉成今主持院會後記者會時說，這2年多來面對很多疫情挑戰跟困難，大家都很努力，從口罩、疫苗到快篩，不斷碰到各種問題，老實講，這要透過各種方法、各方合作，才能度過這些難關，包括中央地方合作、政府民間合作。

「這段時間我們一起走過來，這些辛苦的戰役，每個戰役大家都互相合作，批評跟責難難免，是民主國家正常現象，這一頁歷史會記得。」羅秉成說，歷史會看台灣在因應疫情方面是否展現足夠的政府效率、人民素質，歷史一定會給公允的評價。

接著羅秉成回顧2020年底政府採購BNT疫苗的過程，早在2020年8月，當時各種疫苗都還在發展中，陳時中前指揮官擔負了全部防疫責任，沒有任何人比他更焦慮或是更需要買到合法、有效的疫苗，所以他非常積極跟BNT原廠接觸。

從8月開始接觸、不斷地談各種條件、議約，到12月底契約底定，預計要排的貨程也都底定，共計500萬劑。2021年1月6日，陳時中部長簽文到行政院，院長當天就批准，當天疾管署長周志浩也簽名，相關文件都寄回去給BNT，這事情就完成。

「很可惜有外力介入，所以這個合約功虧一簣。」羅秉成說，這對陳時中部長是非常抱憾，他認為努力了幾個月時間，就在最後臨門一腳，橫遭中國因素介入而功虧一簣，實在很傷心。

羅秉成說，政府還是要想盡辦法多元採購，民間也知道政府的困難，有哪些國家跟原廠採購會產生相同的困難？不會吧，所以國人應該共同體認到國家在國際處境上的困難，來自於中國的壓力等因素，這跟其他國家沒辦法相提並論，都想盡辦法克服各種困難。

羅秉成指出，民間表示願意幫忙，但所有的新冠肺炎疫苗都是緊急授權（EUA），藥廠在有政府的擔保後才敢賣藥，「民間要去買確實買不到」；後來包括台積電、鴻海永齡等團體願意幫忙，去年6月間，大家緊鑼密鼓一起來，就BNT疫苗的採購架構，政府自己要創造一個可行的方法，也就是民間採購贈與給政府，政府出來替原廠擔保免責，這樣才有可能成就。

羅秉成說，當時在不到1個月時間開了多次專案會議就完成，幾乎是夜以繼日，到全部約都議定好、各方簽名後，要回到CDC，「深夜了，陳時中部長等著簽，才完成」，政府也好、民眾也好，民眾都亟待需求BNT的疫苗可以順利採購進口使用，透過這樣的公私協力合作解決問題。

羅秉成強調，當時是先台積電、鴻海永齡先行，因為要先創造一個模式，透過專案方式建立起來，「當時政府態度是有預算、有責任，也願意買、多方買，當時民間願意幫忙買，政府態度也是開放，有諸多申請進來」。

「如果模式沒有建立，恐怕流於一廂情願。」羅秉成說，不是說想買就好，要先取得原廠技術文件才有辦法審查EUA，「很多申請案來都說我願意，但其他都沒有辦法提供，怎麼可能在程序上完成？」，台積電、鴻海永齡有管道取得相關文件，先EUA，再透過政府團隊專案合作方式，才能完成，這執行也相當順利。