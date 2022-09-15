4萬網友認證！台南迪士尼水上氣球爆裂兇手竟然是「殭屍」

▲百鬼夜行誌發想插畫表示，害台南迪士尼水上氣球爆掉的兇手正是風頭被搶走的殭屍，引來台南市長黃偉哲跟網友留言大誇太有創意。（圖／翻攝自百鬼夜行誌粉專，下同）

地方中心／台南報導

台南迪士尼水上氣球於13日晚間充氣時不慎爆裂，經廠商徹夜趕工在14日早上修復完畢，正常與來觀賞的粉絲見面。許多人對於爆裂的原因感到好奇，因此網路知名插畫作家百鬼夜行誌Black Comedy，特別繪圖揭露兇手竟然是南美館的三位殭屍？

粉專人數超過25萬的百鬼夜行誌Black Comedy，以一則《台南的展覽競爭非常激烈呢》為標題的插畫，成功吸引了超過4.2萬網友按讚。原因是聽聞迪士尼氣球爆裂消息，突發靈感創作一張竟是被地獄展的殭屍在美術館架狙擊槍擊破的無厘頭畫面，意指殭屍展熱度已過，迪士尼水上氣球正火，引起三位殭屍主角不滿才有此行動，此圖一出笑點十足也引起網友熱議。

不少網友紛紛表示：「我真的這樣相信了」、「原來是被對手打掉的啊！」、「台南殭屍氣到直接復活」、「展覽品也要爭寵，這個世界真的很不容易」、「展覽太多，台南遊只排1天是錯的」。

此文也引來台南市長黃偉哲留言回應：「我們台南殭屍很nice的，這一定有誤會」，卻被提醒展覽的是法國殭屍，再次引發一波笑點，讓一個展場意外，歪樓變成一則笑談。