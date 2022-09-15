林佳龍選情告急？正副總統親征新北　侯友宜團隊出「馬拉松打法」

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

年底選戰進入倒數階段，民進黨新北市參選人林佳龍似乎選情告急，總統蔡英文與副總統賴清德，今（15）日將御駕親征新北，為林站台。反觀現任新北市長侯友宜的「佛系打法」，外界也都相當關注未來是否將縮短兩人差距。

對於蔡英文、賴清德今天將分別在上午與晚間前往新北市，侯友宜在昨日受訪時表示，歡迎總統、副總統來新北市，除了輔選以外，最重要新北市的市政建設的發展，需要總統、副總統多多給新北關注，讓新北市的建設更能夠展現出成效，希望總統給我們支持加油。

對於對手請來總統站台，侯陣營是否也將改變選戰打法？侯內部人士先酸，我們的競爭者，從一開始，只想選台北，到被迫來新北，後來人到了新北，但心卻一直在台北，以及一切的失言，市民可以先思考一下，需要一個永遠不把新北當成新北的市長嗎？

該人士提到，林一直自誇過去在交通部長，台中市長任內的事蹟，但別忘了，他這個職務，就和選新北一樣，都是被迫，只不過新北是「被迫來」，市長和部長，都是「被迫離開」，至於為什麼被迫離開，相信市民朋友也都很清楚。

對於未來侯陣營是否要「轉守為攻」？該人士說明，我們沒有要反擊，目前都是按照既定步驟，事實上，該要反擊的，應該是對方吧？到目前為止，對方的議題，似乎都不會持續兩天，除了政治議題之外。他也強調，既然是市長選舉，就該聚焦在市政議題上，不是不能碰政治議題，但不能老在搞這個，或是只會搞這個，不然，應該去選立委、去選總統。

侯友宜選辦執行長張其強也強調，始終定位這一場選舉是和自己賽跑，也許競爭者或有不同，但裁判永遠不會改變，那就是400萬的新北市民，裁判的認定，才是他們最重視的。

張其強說，他們會和所有新北市民一起團結，而不是和所謂的派系、府院黨高層團結，這是他們和所有市民一起的馬拉松，團隊仍然繼續在跑，繼續爭取市民對他們的肯定，並且一起贏得勝利。