周玉蔻又來了！再嗆蔣萬安　「今天開始用影片帶你回顧你爸醜聞」

▲媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

媒體人周玉蔻因批評慈濟言論被指與九合一大選有關聯，公開向國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴喊話，要他約束好兒子，否則將公開過去醜聞。對此，蔣萬安回應，相信台北市民的智慧、格調、水準極高，不會被影響，但又引來周玉蔻不滿，在臉書開嗆，「今天開始就要用影片、報導等証據，好好回顧那椿萬安爸爸晶華案了。」

周玉蔻日前澄清，近期自己對慈濟的批評言論與陳時中無關，並警告「乳臭未乾的蔣萬安，請停止胡亂攀扯！」並稱若蔣萬安再惹她，就要把蔣孝嚴當年晶華飯店開房間，寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相，緋聞女主角等，一一搬上檯面。

蔣萬安今日前往內湖拜會陳義洲議員，會後媒體問到此事，他回應，這都是20幾年的事情，現在大家認為的是，要將過去疫苗採購還原真相，現在用各種抹黑、造謠，無法掩蓋阻擋疫苗、罔顧人命、護航高端的事實，相信市民的智慧、格調、水準都是極高的，在年底選戰，一定會選出符合期待的市長。

周玉蔻再度回擊，「呵呵！好光彩喔！蔣萬安那就請你公布一下你爸爸晶華飯店開房間，還寫字條承諾馬上離婚醜聞案那位緋聞女主角「阿姨」的名字吧！對了，你為什麼章姓非要改蔣，主要就是晶華醜聞造成的，別再騙人什麼認祖歸宗啦！為了証明本人不是造謡，今天開始就要用影片、報導等証據，好好回顧那椿萬安爸爸晶華案了。對了，精彩內容慢慢說給你小安安聽。說多了，擔心你理解力不足！」