首爾地鐵站殺人！女站務員遭「尾隨進廁所砍死」　兇手竟是前同事

▲ 首爾地鐵2號線新堂站 。（圖／翻攝自維基／LERK）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾地鐵2號線新堂站驚傳命案，一名年輕的女性站務員在廁所巡邏時遭一名男子尾隨進入砍殺，送醫搶救不治，男子則在現場被制伏。調查發現二人曾是同事關係，嫌犯疑似不滿死者告他偷拍而挾怨報復，做案前在地鐵站內埋伏逾1小時，是一起經過精心策畫的謀殺案。

綜合韓媒報導，首爾中部警察署15日以殺人罪嫌逮捕這名31歲男子，正著手調查。他涉嫌於14日晚間9時許在首爾地鐵新堂站內廁所持凶器砍殺28歲女性站務員，女子隨即以廁所內緊急求助系統求救，站內二名員工、一名志工及一名民眾4人合力制伏男子，但女子送醫時已沒有心跳，經過逾2小時搶救後仍於深夜11時30分宣告不治。

《京鄉新聞》披露，死者與嫌犯同期進入首爾交通公社公司，死者因持續遭到嫌犯偷拍，去年和今年二度對嫌犯提告，當時警方以跟蹤及性暴力等罪嫌將嫌犯移送檢方。嫌犯今年2月及7月曾出庭受審，14日犯案當天就是原定判決結果出爐的日子。警方搜查初期曾聲請拘留，但被法院駁回。

嫌犯現已被首爾交通公社開除，警方仍在掌握確切時間點和原因，目前研判他是在訴訟過程中對死者懷恨在心，才會出手報復。首爾交通公社人員證實嫌犯已被解職，但稱原因與偷拍無關。

根據《紐西斯新聞社》，嫌犯14日犯案前戴上衛生帽，在新堂站內埋伏70分鐘，待死者進入女廁巡邏後便尾隨進入。他落網後坦承預謀已久，一旦確認是報復犯罪將適用加重處罰法，警方預計聲請拘留並進一步調查。

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