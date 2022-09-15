徐巧芯遭迴力鏢打到？酸阿中盜圖自己也被抓包　她深夜回應了

▲台北市議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）



記者葉國吏／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包盜圖，遭台北市議員徐巧芯酸「任何競選團隊都知道不能犯的低級錯誤」。沒想到徐巧芯也被網友挖出過去一篇貼文也用部落客照片，被酸遭迴力鏢打到。對此徐巧芯14日深夜在批踢踢回應此事。

▲徐巧芯臉書也被抓盜圖。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

徐巧芯在批踢踢發文指出「這張圖片是2018年的時候一個實習生做的，是一個直播分享的抽獎活動，實習生離開很久，跟我現在沒有聯絡了，如今就也無從得知當時有沒有取得授權，但我不會像王定宇那樣硬拗或推給別人，就直接當作沒有。」





▲徐巧芯回應迴力鏢事件。（圖／翻攝批踢踢）

徐巧芯表示：「這跟陳時中還有王定宇假裝別人拍的照片是自己吃的圖片完全不一樣吧，這篇貼文只是我在直播中有說明松山區有哪些知名的美食，內文都寫得清清楚楚是「整理資訊』給大家看，並附註店家資訊，從頭到尾沒說是我吃的。」

至於為什麼刪文？徐巧芯則說從她最嚴格的角度來看，確實也有疏漏的地方。「我只注意到要附上店家資訊，卻沒有注意到應該還要附上蒐集圖片的網址，所以我認為應該刪除圖片，以示負責。」