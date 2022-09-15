徐巧芯被挖臉書「涼麵蒸餃照」也盜圖　她酸：刪文裝沒事？

▲徐巧芯臉書也被抓盜圖。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包盜圖，遭台北市議員徐巧芯酸「任何競選團隊都知道不能犯的低級錯誤」，但有網友發現，徐一篇2018年臉書美食貼文，相關圖片分別來自不同的部落客食記。對此，台北市議員參選人林延鳳表示，徐巧芯不是自詡「勇往直前」？怎麼被抓盜圖卻刪文裝沒事，怎麼突然縮起來了？

林延鳳諷刺，國民黨「正義使者」徐巧芯日前被發現她在2018年8月10日的貼文涉嫌盜圖宣傳，有別於以往「正義」的形象，被抓包盜圖卻默默刪文裝作沒事，但這掩蓋不掉徐盜圖的事實，還是要硬凹盜圖事實是「徐巧芯『二創』」？

林延鳳認為，徐巧芯最喜歡嘴陳時中，任何事情都可以嘴他兩句，但陳時中是社群團隊有人出包，他自己出面道歉扛責，而非悶不吭聲。

林延鳳進一步指出，媒體日前報導「蔣萬安從躺平到金句連發 背後有這人指點」，明確指出蔣萬安近日以來的炮火變強與徐巧芯有關，即便徐自稱「他不適合也不需要在蔣萬安競選團隊掛名」，但不論是根據新聞或之前徐搞出洩露陳時中競選團隊基層工作成員個資與聯繫方式，還得到蔣萬安的無底線護航來看，都顯示徐巧芯就是蔣萬安競選團隊的一員，有沒有掛名只是形式。

林延鳳覺得，陳時中已經為社群團隊的使用圖文出包道歉，那同樣的標準來看，「巧芯盜圖仔」要不要出來道歉，事實可不是刪除貼文就可以裝沒事，身為團隊領導者蔣萬安要不要一同為徐巧芯的行為道歉？要求不多，藍綠標準一致即可。