　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯被挖臉書「涼麵蒸餃照」也盜圖　她酸：刪文裝沒事？

▲▼徐巧芯臉書也被抓盜圖。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

▲徐巧芯臉書也被抓盜圖。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包盜圖，遭台北市議員徐巧芯酸「任何競選團隊都知道不能犯的低級錯誤」，但有網友發現，徐一篇2018年臉書美食貼文，相關圖片分別來自不同的部落客食記。對此，台北市議員參選人林延鳳表示，徐巧芯不是自詡「勇往直前」？怎麼被抓盜圖卻刪文裝沒事，怎麼突然縮起來了？

林延鳳諷刺，國民黨「正義使者」徐巧芯日前被發現她在2018年8月10日的貼文涉嫌盜圖宣傳，有別於以往「正義」的形象，被抓包盜圖卻默默刪文裝作沒事，但這掩蓋不掉徐盜圖的事實，還是要硬凹盜圖事實是「徐巧芯『二創』」？

林延鳳認為，徐巧芯最喜歡嘴陳時中，任何事情都可以嘴他兩句，但陳時中是社群團隊有人出包，他自己出面道歉扛責，而非悶不吭聲。

林延鳳進一步指出，媒體日前報導「蔣萬安從躺平到金句連發　背後有這人指點」，明確指出蔣萬安近日以來的炮火變強與徐巧芯有關，即便徐自稱「他不適合也不需要在蔣萬安競選團隊掛名」，但不論是根據新聞或之前徐搞出洩露陳時中競選團隊基層工作成員個資與聯繫方式，還得到蔣萬安的無底線護航來看，都顯示徐巧芯就是蔣萬安競選團隊的一員，有沒有掛名只是形式。

林延鳳覺得，陳時中已經為社群團隊的使用圖文出包道歉，那同樣的標準來看，「巧芯盜圖仔」要不要出來道歉，事實可不是刪除貼文就可以裝沒事，身為團隊領導者蔣萬安要不要一同為徐巧芯的行為道歉？要求不多，藍綠標準一致即可。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
超過一個月不洗澡會怎樣？人妻拍給你看　照片曝光直喊快離婚
快訊／車禍撞進台鐵路線！　大里=福隆間單線雙向行車「列車延誤
徐巧芯遭迴力鏢打到？酸阿中盜圖自己也被抓包　她深夜回應了
快訊／法官登山斷魂！黑鷹成功吊掛遺體　預計降落東勢河濱公園
網拍模特變億元CEO　森田開箱7千萬豪宅！窗簾就要60萬
《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭婚變　殺青宴淚崩
快訊／找到了！貢寮衝浪客失蹤一夜　海巡凌晨巡邏尋獲遺體
季配息新金雞來了！　這檔「高息ETF」明天前買進穩賺殖利率6
快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查
獨／法官魂斷池有山！　黑鷹直升機出發吊掛遺體下山

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯遭迴力鏢打到？酸阿中盜圖自己也被抓包　她深夜回應了

徐巧芯被挖臉書「涼麵蒸餃照」也盜圖　她酸：刪文裝沒事？

政大男廁驚見「陳時中凝視」！學生抬頭崩潰：害我挫在褲子上

4個月兵役恐「延長為一年」！前立委分析：這些人是第一批

擔心惡夢重演　恩恩爸嘆「全家不敢住新北！」侯友宜回應了

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

砲打高虹安翻車！「農藝女孩」嘆被政治追殺　粉絲看2錯挺不下去

桃首長民調出爐！張善政、鄭運鵬差距2百分點　鄭寶清吸「這人」最多票

北市藍綠白互攻對方票倉　有人遭嗆聲、有人被「拒握手」

幕後／民進黨組「雲嘉嘉」連線作戰　地方賭盤曝：雲林選情五五波

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

失聯64小時尋獲法官遺體　勇消齊喊「123」迴盪山谷

徐巧芯遭迴力鏢打到？酸阿中盜圖自己也被抓包　她深夜回應了

徐巧芯被挖臉書「涼麵蒸餃照」也盜圖　她酸：刪文裝沒事？

政大男廁驚見「陳時中凝視」！學生抬頭崩潰：害我挫在褲子上

4個月兵役恐「延長為一年」！前立委分析：這些人是第一批

擔心惡夢重演　恩恩爸嘆「全家不敢住新北！」侯友宜回應了

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

砲打高虹安翻車！「農藝女孩」嘆被政治追殺　粉絲看2錯挺不下去

桃首長民調出爐！張善政、鄭運鵬差距2百分點　鄭寶清吸「這人」最多票

北市藍綠白互攻對方票倉　有人遭嗆聲、有人被「拒握手」

幕後／民進黨組「雲嘉嘉」連線作戰　地方賭盤曝：雲林選情五五波

鴻海強攻化合物半導體！攜SEMI勾勒發展藍圖　盼串起大中華供應鏈

《康喜建鈣》童星「狂瘦14公斤」！　隔36年蛻變型男CEO近況曝光

快訊／車禍竟撞進台鐵路線　大里=福隆間單線雙向行車「列車延誤」

Sandy「女明星7層鞋櫃」激美！各種款式整齊排開…根本百貨展示櫃

「我把錢看太重」　獨輪車冠軍逃出KK園區！曝暗黑內幕

徐巧芯遭迴力鏢打到？酸阿中盜圖自己也被抓包　她深夜回應了

快訊／法官登山斷魂！黑鷹成功吊掛遺體　預計降落東勢河濱公園

用樂高DIY碧潭吊橋！新店、淡水、金山「古蹟小旅行」一次玩

視力1.0＝眼睛完美？ 醫：只能測出1件事　「小朋友」恐早已近視

超過一個月不洗澡會怎樣？人妻拍下給你看　照片曝光直喊快離婚

喵星人向漁港釣客討吃 興奮搶食網：多少條都給

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

兵役恐延為一年！前立委：這批第一個中

恩恩爸嘆全家不敢住新北！侯友宜回應了

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

桃首長民調出爐！張善政、鄭運鵬差距2百分點　鄭寶清吸「這人」最多票

陳時中木柵市場拜票　阿嬤騎車經過喊：你害了台灣

砲打高虹安翻車！「農藝女孩」嘆被政治追殺

迴力鏢？徐巧芯才酸綠「盜圖國家隊」　被挖臉書「涼麵、蒸餃」照也盜圖

快訊／國民黨中常會通過9人開除黨籍、13人撤銷黨籍　22人名單曝光

更多熱門

相關新聞

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

民進黨新北市長候選人林佳龍接受名嘴黃暐瀚專訪，指團隊最新一次內部民調，對手侯友宜的支持度降到48％，而當侯的支持度降到45％，他就有可能選贏。

砲打高虹安翻車！「農藝女孩」嘆被政治追殺

砲打高虹安翻車！「農藝女孩」嘆被政治追殺

桃首長民調出爐！張善政、鄭運鵬差距2百分點　鄭寶清吸「這人」最多票

桃首長民調出爐！張善政、鄭運鵬差距2百分點　鄭寶清吸「這人」最多票

迴力鏢？徐巧芯才酸綠「盜圖國家隊」　被挖臉書「涼麵、蒸餃」照也盜圖

迴力鏢？徐巧芯才酸綠「盜圖國家隊」　被挖臉書「涼麵、蒸餃」照也盜圖

蔣萬安、黃珊珊齊攻　陳時中不怕淪箭靶

蔣萬安、黃珊珊齊攻　陳時中不怕淪箭靶

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市

讀者迴響

熱門新聞

26歲男星消失8年在跑外送

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

石門水庫狂灌近8萬噸水！它僅增1%尷尬了

重機騎士遭夾擊亡！　他「公布前後鏡頭」曝真相

網紅荷莉還活著！跟林心如討慰問金

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面