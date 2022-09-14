傳郭台銘簽不選總統切結書　他提4分析酸：就算真的有能逼人不選嗎？

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人黃揚明14日指出，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，簽署2024不參選總統切結書，「要一個捐疫苗的商人簽切結不准選總統，這叫泯滅人性！」，對此，總統府回應，並未聽聞此事，也對傳聞感到訝異，而作家苦苓則提出4點分析，他表示，就算真的有傻X逼郭台銘簽切結書，2024郭如果真的出來選總統，「難道你要拿出來逼他不能選嗎？這個切結書是有任何法律效力？」

黃揚明在朱學恒直播節目《動強襲基地阿宅反抗軍之聲》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」。

對此，苦苓提出四點分析：

1.苦苓表示，退一萬步說，假如執政黨裡真的有人這麼想，也只會要求口頭承諾而不會立下文字，「就像李登輝當年承諾林洋港不連任一樣，哪個傻逼會留下證據？」

2.苦苓質疑，那個傻X如果真的逼郭台銘簽了這個切結書，2024郭如果真的出來選總統，難道你要拿出來逼他不能選嗎？這個切結書是有任何法律效力？

3.苦苓指出，到時候大家如果看到這個切結書，會認為執政黨為了權力不顧人民性命，「鐵定會用選票狠狠的加以教訓，什麼樣的傻X會提前害死自己政黨的候選人？」

4.苦苓直言，這份切結書只要一公布出來，大家會覺得郭台銘為了救人甘心放棄權位，鐵定會敬佩加支持、讓他篤定當選，哪個傻X會自願當這種內奸，「造謠就算了，造這麼蠢的謠言只會呈現自己有多蠢！恭喜兩位，榮獲本年度最傻X造謠第二名，第一名就是造謠正副總統打架那位！」

而對於媒體人稱「名嘴爆郭台銘為買BNT疫苗被逼承諾不選總統」，總統府發言人張惇涵14日表示，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異。

張惇涵表示，爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求郭台銘創辦人簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽。

張惇涵表示，近期錯假訊息和奇怪傳聞特別多，一下說蔡總統跟賴副總統大打出手，一下又說有黨政高層要求郭台銘創辦人簽承諾不選總統切結書。總統府呼籲媒體及各界切勿以訛傳訛，也期盼謠言止於智者。

對此，黃揚明指出，總統府發言人發出沒意義的聲明不是第一次，更何況，若真覺得自己造謠，歡迎直接比照「正副總統大打出手」的規格報案，「我在公開場合直播中說的話，我都會負起我的言論責任，不會迴避。」

黃揚明表示，自己當然不能代替郭董描述他經歷了些什麼，但採訪過程，「讓我認為我所描述的，應該與真實狀況相去不遠。以上，我的描述到此為止。再次強調，若總統府真的認為我造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將我移送法辦。」