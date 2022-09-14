　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳郭台銘簽不選總統切結書　他提4分析酸：就算真的有能逼人不選嗎？

▲▼吳敦義、郭台銘會面,會後記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人黃揚明14日指出，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，簽署2024不參選總統切結書，「要一個捐疫苗的商人簽切結不准選總統，這叫泯滅人性！」，對此，總統府回應，並未聽聞此事，也對傳聞感到訝異，而作家苦苓則提出4點分析，他表示，就算真的有傻X逼郭台銘簽切結書，2024郭如果真的出來選總統，「難道你要拿出來逼他不能選嗎？這個切結書是有任何法律效力？」

黃揚明在朱學恒直播節目《動強襲基地阿宅反抗軍之聲》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」。

對此，苦苓提出四點分析：

1.苦苓表示，退一萬步說，假如執政黨裡真的有人這麼想，也只會要求口頭承諾而不會立下文字，「就像李登輝當年承諾林洋港不連任一樣，哪個傻逼會留下證據？」

2.苦苓質疑，那個傻X如果真的逼郭台銘簽了這個切結書，2024郭如果真的出來選總統，難道你要拿出來逼他不能選嗎？這個切結書是有任何法律效力？

3.苦苓指出，到時候大家如果看到這個切結書，會認為執政黨為了權力不顧人民性命，「鐵定會用選票狠狠的加以教訓，什麼樣的傻X會提前害死自己政黨的候選人？」

4.苦苓直言，這份切結書只要一公布出來，大家會覺得郭台銘為了救人甘心放棄權位，鐵定會敬佩加支持、讓他篤定當選，哪個傻X會自願當這種內奸，「造謠就算了，造這麼蠢的謠言只會呈現自己有多蠢！恭喜兩位，榮獲本年度最傻X造謠第二名，第一名就是造謠正副總統打架那位！」

而對於媒體人稱「名嘴爆郭台銘為買BNT疫苗被逼承諾不選總統」，總統府發言人張惇涵14日表示，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異。

張惇涵表示，爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求郭台銘創辦人簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽。

張惇涵表示，近期錯假訊息和奇怪傳聞特別多，一下說蔡總統跟賴副總統大打出手，一下又說有黨政高層要求郭台銘創辦人簽承諾不選總統切結書。總統府呼籲媒體及各界切勿以訛傳訛，也期盼謠言止於智者。

對此，黃揚明指出，總統府發言人發出沒意義的聲明不是第一次，更何況，若真覺得自己造謠，歡迎直接比照「正副總統大打出手」的規格報案，「我在公開場合直播中說的話，我都會負起我的言論責任，不會迴避。」

黃揚明表示，自己當然不能代替郭董描述他經歷了些什麼，但採訪過程，「讓我認為我所描述的，應該與真實狀況相去不遠。以上，我的描述到此為止。再次強調，若總統府真的認為我造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將我移送法辦。」

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
盤子才逛夜市！他怨「3樣小吃扯噴500元」　人潮狂湧1處：屌
罕見3颱共舞「南瑪都四世」史上2次登陸台灣！　詭彎閃過撲日韓
王大陸「約會大馬女神」被捕獲！　0偽裝網友偶遇驚呆
沒遺傳基因！28歲女罹乳癌　自曝「6大壞習慣」醫一聽搖頭了
劉引商罹淋巴癌化療6次「差點回不來」　醫勸治療才撿回一命
重機騎士新生高架車禍亡！曾是「30萬追蹤天氣粉專」小編
快訊／資深演員劉引商病逝！享壽85歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市選戰膠著！蔣萬安、黃珊珊齊攻　陳時中2優勢不怕淪箭靶

總統府新增2名確診案例　近期與蔡英文、賴清德皆無接觸史

民調差20％免驚？　民進黨高層樂觀：台北市和「這幾縣市」有信心

傳郭台銘簽不選總統切結書　他提4分析酸：就算真的有能逼人不選嗎？

被國民黨開除黨籍　彰化市長參選人張東正：早就退黨何來這紀

客家之友籌備會成立！　侯友宜喊話「住新北的別搬」：未來會更蓬勃

陳時中能參選最要感謝「他」？　媒體人大讚：在防疫戰中打前鋒

「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊　盧秀燕怒回擊：中央黑箱作業

爆「郭台銘簽不選2024切結書」遭反擊　名嘴還原經過：我沒有說逼

退黨拚桃園市長　鄭寶清自稱潛力股：買房看我、育兒看我

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

外送男跟店員玩躲貓貓 柱子擋住視線完美隱蔽

北市選戰膠著！蔣萬安、黃珊珊齊攻　陳時中2優勢不怕淪箭靶

總統府新增2名確診案例　近期與蔡英文、賴清德皆無接觸史

民調差20％免驚？　民進黨高層樂觀：台北市和「這幾縣市」有信心

傳郭台銘簽不選總統切結書　他提4分析酸：就算真的有能逼人不選嗎？

被國民黨開除黨籍　彰化市長參選人張東正：早就退黨何來這紀

客家之友籌備會成立！　侯友宜喊話「住新北的別搬」：未來會更蓬勃

陳時中能參選最要感謝「他」？　媒體人大讚：在防疫戰中打前鋒

「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊　盧秀燕怒回擊：中央黑箱作業

爆「郭台銘簽不選2024切結書」遭反擊　名嘴還原經過：我沒有說逼

退黨拚桃園市長　鄭寶清自稱潛力股：買房看我、育兒看我

粉絲不斷私訊「有賣尿嗎」！　松崎櫻葵驚呆：連尿都變這麼值錢？

研究曝：一天刷牙3次「可降糖尿病風險」！掉1顆牙罹患率高16%

北市選戰膠著！蔣萬安、黃珊珊齊攻　陳時中2優勢不怕淪箭靶

前一姊黃怡樺五局大戰險勝亞青金牌　闖進WTT阿拉木圖會內賽

罕見3颱共舞「南瑪都四世」史上2次登陸台灣！　詭彎閃過撲日韓

張若妤IG停更半個月　確診「咳到微血管破裂」…嗅、味覺未恢復

總統府新增2名確診案例　近期與蔡英文、賴清德皆無接觸史

民調差20％免驚？　民進黨高層樂觀：台北市和「這幾縣市」有信心

異位性皮膚炎成富貴病？　調查驚曝：2成病友年花10萬元「抗癢」

澎湖再報喜！望安綠蠵龜棲地保護區迎新生　第8窩計存活127隻

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

快訊／國民黨中常會通過9人開除黨籍、13人撤銷黨籍　22人名單曝光

快訊／周玉蔻嗆完慈濟又出事了！　辦公室門口今被放「炸彈」

媒體人爆「郭台銘被逼承諾2024不選總統」

陳時中木柵市場拜票　阿嬤騎車經過喊：你害了台灣

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

陳時中解釋滷肉飯圖「誤用非盜用」　要外界別牽拖到兒子

攤商怒「不把我們當人看」　蔣萬安市場拜票挨罵原因曝

林耕仁遭爆論文抄襲！中華大學比對結果出爐

被指胡椒蝦盜圖　王定宇認錯道歉

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

陸軍：八軍團副指揮官確實前往「小炒店」

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

爆料「郭台銘被逼不參選總統」　黃揚明嗆總統府

更多熱門

相關新聞

爆「郭台銘簽不選2024切結書」遭反擊　名嘴還原經過：我沒有說逼

爆「郭台銘簽不選2024切結書」遭反擊　名嘴還原經過：我沒有說逼

資深媒體人黃揚明14日指出，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，簽署2024不參選總統切結書，「要一個捐疫苗的商人簽切結不准選總統，這叫荒謬、泯滅人性！」，對此，總統府回應，並未聽聞此事，對傳聞感到訝異，期盼謠言止於智者。對此，黃揚明稍早還原經過，並表示，自己直播中並未使用媒體標題的「被逼」，而自己也會負起言論責任，歡迎用《社會秩序維護法》移送法辦。

爆料「郭台銘被逼不參選總統」　黃揚明嗆總統府

爆料「郭台銘被逼不參選總統」　黃揚明嗆總統府

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

「政府道歉是義務」　朱立倫轟民進黨：擋疫苗卸責、傲慢狡辯

「政府道歉是義務」　朱立倫轟民進黨：擋疫苗卸責、傲慢狡辯

批家族把持雲林　蔡英文：對手做不到民進黨來做

批家族把持雲林　蔡英文：對手做不到民進黨來做

關鍵字：

總統府郭台銘蔡英文BNT

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！她崩潰

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面