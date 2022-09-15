「台灣政策法」嚴重掏空一中原則　仇長根：美通過後北京勢必反擊

▲美國參議院外委會於美東時間14日通過「台灣政策法」草案。圖為美國國會大廈。（示意圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美國參議院外交部委員會於美東時間昨14日審議通過「2022台灣政策法」草案，內容強化美國對台軍事支持，包括數十億美元額外安全支援，嚴重觸犯北京「敏感紅線」。未來該法案一但通過是否刺激大陸，衝擊台海局勢？大陸涉台學者仇長根接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「台灣政策法」是美國政客玩弄「台灣牌」的手法，在雪上加霜的台海局勢上灑鹽，並且掏空「一中原則」，只要法案正式通過，大陸方面肯定會做出讓外界無法預測反擊。

「2022年台灣政策法」分九大條款，長達107頁，集結近年涉三議員同意台法案重點。美參院外交部委員會昨14日審議通過初步草案，其中讓大陸最忌諱內容有，強化美國對台軍事支持，包含4年內提供台灣45億美元的武器、安全援助，以及20億美元的軍事貸款，多項提升美台外交關係內容，和推動駐美代表處改名等。

▲「台灣政策法」是美中博弈戰。（圖／CFP）

該法案內容是否嚴重衝擊台海局勢，？華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根受訪時分析，「台灣政策法」草案送後續將送參議院審，最後由總統拜登簽署，「我的判斷大概率是可能會通過。」

仇長根也提出四點分析，首先，「該法案是美國參院外委會部分到過台灣的人在玩『台灣牌』。實際上是消遣台灣，獲取個人的政治資本，十分可悲。」

他指出，第二，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）對該法案一些敏感東西拿掉，包括修改駐台灣駐美國名稱，美國駐台灣的辦事處處長的任命權等問題。「但關鍵是，美國還是朝向給予台灣『主要非北約盟邦』（MNNA）地位和軍事合作訓練支持，這是很嚴重的核心問題。」

仇長根進一步說，「六年下來，兩岸關係處於僵持對立對抗階段，美國繼續火上加油，在傷口上抹鹽，主要是政客別有用心，在這場中美的博弈戰，拿台灣遏制中國。」

▲華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根 。（圖／記者任以芳攝）

至於該法案對台灣有什麼樣實質支持？他指出，第三，「台灣政策法」已經嚴重違反和掏空「一個中國」核心內容；嚴重違反中美三個聯合建交公報，危害性和危險性都蠻大的，如果通過後，還要看美國政府實際執行情況。

最後，他分析第四點，「法案如果通過對台灣沒好處，毫無正面影響，只會加速兩岸統一的進程。民進黨想通過推動台灣國際化，拉攏美國國會議員政客撐腰，中國不會容忍台獨。」

台灣內部也擔憂，預測法案如果正式通過，將刺激北京使台海陷入危機，甚至比裴洛西訪台後「解放軍圍台軍演」更嚴重？仇長根則分析，「如果最後拜登簽署通過，中國一定有強烈反應，但不能跟裴洛西竄訪做比較，一個是政客行為，另一個是法案通過，本質上不同。」

他也提醒，「現在軍演幾乎常態化，不能當作北京對某件事情的反應。」只要該法案，大陸肯定有外界無法預測的反擊，對中美關係不是好事情，對兩岸關係來說更是雪上加霜。