　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

▲▼行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲羅秉成主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團15日指控時任衛福部次長的薛瑞元跟行政院副院長沈榮津兩人，曾阻擋BNT疫苗採購，行政院發言人羅秉成15日回應，盛弘醫藥股份有公司當時接受地方政府以及工商協進會「自買自用」的需求，要申請專案進口BNT疫苗500萬，但相關文件未準備齊全，「有申請，沒有人能擋」，門是打開的，任何人都可以來申請。

針對國民黨的指控，羅秉成說，在去年6月26日就有澄清，沈副院長當時有跟工商協進會理事長林伯豐致電交換採購意見。至於有沒有被擋？羅調出食藥署資料，指6月24日盛弘醫藥股份有公司，當時該公司接受地方政府「自買自用」的需求，包括花蓮縣、南投縣、台東縣、雲林縣以及工商協進會委託，要申請專案進口BNT疫苗500萬，「有申請，沒有人能擋」。

「買疫苗是政府責任，不該讓民間出錢，是因為碰到困難，民間來幫忙，透過民間力量跟管道把瓶頸打開。」羅秉成說，包括盛弘醫藥股份有限公司代理部分地方政府跟工商協進會委託，文件沒辦法補，因為要有技術性文件、管道在哪裡，沒辦法補，3個捐獻單位能完成購買都是因為有妥善的規劃跟布局，「也不單是盛弘，還有其他民間團體，後來都因為無法提出文件，EUA無法授權」。

羅秉成說，意思是說，過程裡有一些紛擾，因為選舉被翻開，但認為台灣已經進步到一定程度，大家可以基於事實評論，「選舉過程可以尖酸刻薄，但大家如果可以本於事實證據來批評指教，有些時候是可以攻擊，但不要過度」。

羅秉成直言，把政府全心全意衛人民採購疫苗、保護人民健康，形容成謀財害命，是有點過度，「在台灣這塊土地的任何人，都不會為了謀財而害命，這種事情也沒有人會做，有些沒有必要的揣測或過度懷疑對方，是沒有必要」。

羅秉成也補充，院長指定他組織專案小組，用特殊採購程序架設後來的討論，也就是多方雙層的合約架構，以便完成任務。這討論都在發展過程，大家都很踴躍，總是會對議題交換意見，所以過程是沈副院長跟林伯豐理事長有意見交換，裡面讓整個專案進行的訊息讓大家知道，且要進行可行性評估。

「我解讀沒有擋的原因，是6月26日就正式提出申請。」羅秉成強調，如果擋的話，他應該就不要提出申請，「門是打開的，任何人都可以來申請」，從後來來申請的情形，看起來沒有受到影響，也就是有提出申請。

「比較可惜的是，專案還在進行中，是否會成功仍是未知數。」羅秉成指出，慈濟雖然較晚申請，但計畫可行性完整，最後是循著這模式一起來。所以後來3個捐贈單位分別簽約，交貨時程特別合併辦理，才能讓整個1500萬劑在政府規劃安排下到貨，才不會產生雜沓。

「姑且不論沒有提出相關補件資料，是沒有完成；且買來自用，有錢人買來自己用，其他人怎麼辦？」羅秉成說，政府應該要有責任、要有統籌處理的態度，當然不管有沒有成功，還是要表示感謝，「因為在政府比較困難的狀況下，大家願意伸出援手幫忙」，有些受限於相關條件無法成就，這比較可惜。

羅秉成說，後來疫苗也確實因為民間的1500萬劑、其他來源，疫苗是夠的，現在還拜託大家打疫苗，甚至有過期不得不銷毀，寧可多買、多方採購，如果可以達到這麼目標，沒有阻擋必要。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「我鄉下來的」罰單4萬變9百！　他謝佛心警PO文慘了
普丁遇襲！乘車「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤
都靠身材爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：不能比
24歲女露事業線想單純見面！　警搜「保險套、KY」傻了
比特犬激戰豪豬！　全身插滿百根刺「穿心奪命」亡
慶生吸笑氣　女慘遭「10男趁機連結」
快訊／砂石車卡邊坡搖晃！　台鐵大里福隆「全面停駛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

批張善政把保密條款當「保命條款」　鄭運鵬：不可思議

民進黨開鍘！12名違紀參選者開除黨籍　屏東縣黨部處分出爐

有沒有「郭台銘不參選總統切結書」？　她分析劉宥彤談話曝重點

陳時中像2014年的他？柯文哲：產品不一樣　市面上賣的效果也不同

被林飛帆批評「失敗主義」　柯文哲回擊：你們有做什麼準備、努力？

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜市政退步　「為了新北要支持林佳龍」

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

批張善政把保密條款當「保命條款」　鄭運鵬：不可思議

民進黨開鍘！12名違紀參選者開除黨籍　屏東縣黨部處分出爐

有沒有「郭台銘不參選總統切結書」？　她分析劉宥彤談話曝重點

陳時中像2014年的他？柯文哲：產品不一樣　市面上賣的效果也不同

被林飛帆批評「失敗主義」　柯文哲回擊：你們有做什麼準備、努力？

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜市政退步　「為了新北要支持林佳龍」

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

務農結束要下山…三峽小貨車墜30公尺山坡　2人骨折送醫

姓名有「3個金」看過來！日本天丼套餐買1送1　1個金也享第2件7折

住6樓沒電梯「租金便宜500元」！過來人1原因搖頭：花更多錢

打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

勞檢違規這3項最多　雲端人資系統可降低企業踩雷風險

煮粥！紅襪守備不給力慘遭洋基橫掃　菜鳥先發苦問天　

全台首座「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」於輔大正式啟用　助織品服裝學系馳騁國際時尚舞台

自比湖人經典「OK連線」　唐斯：我和艾德華茲下季目標

月餅吃到3公分長螺絲！他兩顆牙齒險崩壞「不敢再吃硬的」

H級辣模辛尤里「被狗咬」濺血！破相照網驚：壓力到底是有多大

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

兵役恐延為一年！前立委：這批第一個中

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

快訊／民眾身體不適　賴清德追上救護車關心

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

快訊／周玉蔻嗆「公布蔣孝嚴當年開房間醜聞」！　蔣萬安回應了

恩恩爸嘆全家不敢住新北！侯友宜回應了

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

陳時中木柵市場拜票　阿嬤騎車經過喊：你害了台灣

更多熱門

相關新聞

未滿20歲新冠死者「73%1週內病歿」！

未滿20歲新冠死者「73%1週內病歿」！

日本國立傳染病研究所最新研究發現，感染Omicron變異株後死亡的未滿20歲案例中，有過半數無慢性病史，甚至有7成在症狀出現不到1週後就病逝。國立傳染病研究所所長脇田隆字14日公開相關數據並表示，有部分病例在染疫後不久便死亡，因此作為防疫政策應該要持續呼籲民眾接種疫苗。

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT

陳時中像2014年的他？柯文哲：效果不同

陳時中像2014年的他？柯文哲：效果不同

陳時中網路聲量政壇第一！　負面新聞竟佔42％

陳時中網路聲量政壇第一！　負面新聞竟佔42％

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫陳時中羅秉成衛福部長BNT

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

26歲男星消失8年在跑外送

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面