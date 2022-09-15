擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

▲羅秉成主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團15日指控時任衛福部次長的薛瑞元跟行政院副院長沈榮津兩人，曾阻擋BNT疫苗採購，行政院發言人羅秉成15日回應，盛弘醫藥股份有公司當時接受地方政府以及工商協進會「自買自用」的需求，要申請專案進口BNT疫苗500萬，但相關文件未準備齊全，「有申請，沒有人能擋」，門是打開的，任何人都可以來申請。

針對國民黨的指控，羅秉成說，在去年6月26日就有澄清，沈副院長當時有跟工商協進會理事長林伯豐致電交換採購意見。至於有沒有被擋？羅調出食藥署資料，指6月24日盛弘醫藥股份有公司，當時該公司接受地方政府「自買自用」的需求，包括花蓮縣、南投縣、台東縣、雲林縣以及工商協進會委託，要申請專案進口BNT疫苗500萬，「有申請，沒有人能擋」。

「買疫苗是政府責任，不該讓民間出錢，是因為碰到困難，民間來幫忙，透過民間力量跟管道把瓶頸打開。」羅秉成說，包括盛弘醫藥股份有限公司代理部分地方政府跟工商協進會委託，文件沒辦法補，因為要有技術性文件、管道在哪裡，沒辦法補，3個捐獻單位能完成購買都是因為有妥善的規劃跟布局，「也不單是盛弘，還有其他民間團體，後來都因為無法提出文件，EUA無法授權」。

羅秉成說，意思是說，過程裡有一些紛擾，因為選舉被翻開，但認為台灣已經進步到一定程度，大家可以基於事實評論，「選舉過程可以尖酸刻薄，但大家如果可以本於事實證據來批評指教，有些時候是可以攻擊，但不要過度」。

羅秉成直言，把政府全心全意衛人民採購疫苗、保護人民健康，形容成謀財害命，是有點過度，「在台灣這塊土地的任何人，都不會為了謀財而害命，這種事情也沒有人會做，有些沒有必要的揣測或過度懷疑對方，是沒有必要」。

羅秉成也補充，院長指定他組織專案小組，用特殊採購程序架設後來的討論，也就是多方雙層的合約架構，以便完成任務。這討論都在發展過程，大家都很踴躍，總是會對議題交換意見，所以過程是沈副院長跟林伯豐理事長有意見交換，裡面讓整個專案進行的訊息讓大家知道，且要進行可行性評估。

「我解讀沒有擋的原因，是6月26日就正式提出申請。」羅秉成強調，如果擋的話，他應該就不要提出申請，「門是打開的，任何人都可以來申請」，從後來來申請的情形，看起來沒有受到影響，也就是有提出申請。

「比較可惜的是，專案還在進行中，是否會成功仍是未知數。」羅秉成指出，慈濟雖然較晚申請，但計畫可行性完整，最後是循著這模式一起來。所以後來3個捐贈單位分別簽約，交貨時程特別合併辦理，才能讓整個1500萬劑在政府規劃安排下到貨，才不會產生雜沓。

「姑且不論沒有提出相關補件資料，是沒有完成；且買來自用，有錢人買來自己用，其他人怎麼辦？」羅秉成說，政府應該要有責任、要有統籌處理的態度，當然不管有沒有成功，還是要表示感謝，「因為在政府比較困難的狀況下，大家願意伸出援手幫忙」，有些受限於相關條件無法成就，這比較可惜。

羅秉成說，後來疫苗也確實因為民間的1500萬劑、其他來源，疫苗是夠的，現在還拜託大家打疫苗，甚至有過期不得不銷毀，寧可多買、多方採購，如果可以達到這麼目標，沒有阻擋必要。