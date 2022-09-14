張善政未開記者會說明抄襲風波　鄭運鵬控：拖延戰術無法證明清白

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政以保密合約為由拒絕說明；鄭運鵬今（14）日受訪時指出，拖延戰術無法證明他的清白。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政兩週前說要開記者會說明研究報告，後來卻以保密條款為由拒絕，甚至要鄭去農委會調閱資料；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（14）日受訪時表示，張善政先生很顯然就是要用拖延戰術，且說詞一變再變，令人感到不可思議，自己的牙膏自己擠，拖延戰術無法證明他的清白。

針對鄭運鵬陣營的質疑，張善政方面還未提出說明。

鄭運鵬今天參訪位於龍潭區的手信霧隱城，會後受訪時指出，張善政先生與其團隊對於5736萬研究案報告案的作法，讓人覺得實在沒有必要也不可思議，很顯然就是要用拖延戰術，他的說詞一變再變，包括說是民進黨的陰謀，民進黨有執政優勢，或是等農委會調查完畢再說，後來還多了一個合約保密條款。

鄭運鵬強調，這部分農委會已經公開說這是結案的報告，自己也看過農委會提供給國民黨立委合約內容，這些都已經公開了，張善政先生如果拿不到，要嘛就是欺騙市民，要嘛就是國民黨的立委不給他，公開資訊裡面的保密條款已經失效，農委會也說他們已經沒有保密的必要。

鄭運鵬還說，張善政先生可就媒體兩個禮拜前的內容說明即可，保密條款已經不存在，農委會也已說明過了，如果他與宏碁有保密條款的話，請他拿出來，到底是薪資上高薪的保密、還是對於他內容、業績壓力的保密，但對於研究報告本身，已沒有保密條款的存在，也沒有保密的必要，請他自己承諾要公開說明的實踐，最低程度把兩個禮拜週刊的內容拿來做說明。

▲鄭運鵬今（14）日參訪手信霧隱城，與立委湯蕙禎、市議員參選人張肇良實際製作手工糕餅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬強調，張善政連保密條款都拿出來了，完全是違反大家的法律常識與合約常識與農委會立場，這很不可思議，但拖延戰術無法證明他的清白，我呼籲張善政先生，如何檢討別人就如何反省自己，很簡單不需要拖延，自己的牙膏自己擠，大家都會相信。

此外，立委黃世杰針對張善政以保密為由迴避說明抄襲情事提出質疑，媒體披露張善政受託主持研究案大量抄襲他人著作，涉違約領走5736萬元後，張一開始說向宏碁致歉並規劃召開記者會說明，近日卻改口合約要求保密他無法多談，突顯張對5736萬元納稅人血汗錢態度輕侮傲慢，也突顯國民黨從主席朱立倫到參選人張善政，對於誠信與從政品格蠻不在乎。

黃世杰強調，這項2007至2009年三年期計畫書之結案報告書與合約書，農委會已公開宣示沒有保密需要，並於9月2日分別以電子檔提供給索資的國民黨、民進黨、時代力量及民眾黨各黨團立委，相關報告書及合約書，網路上都已看得到，張善政卻還瞎扯要保密。

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