誆1萬元能讓銷酒駕！建商「認識警界高層」　唬哢18歲年輕人慘了

▲王姓男子酒駕後擔心被抓去關，誤信可以花錢銷案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

張姓建商得知剛滿18歲的王姓男子，因為違規酒駕，擔心被抓去關，誇口自己認識警界高層，給他1萬元去處理，可以讓酒駕「不成案」，王男沒錢只先付了6000元，後來還是收到司法文件的寄存送達通知單，張男竟叫王男「不要管」，事後才被王男母親發現，兒子遇到司法黃牛，台北地檢署12日依詐欺罪起訴張男。

王姓男子2月13日被警察攔查發現酒駕後，依公共危險罪移送法辦，檢察官同意給予緩起訴處分，王男仍十分擔心，怕如果出了什麼意外，還是會坐牢，隔天在女友工作的酒吧內找人商量對策時，認識許久的張姓建商表示，認識警界高層，有辦法幫忙解決，但需要先給他1萬元。

王男信以為真，跑去ATM提領了6000元交給張男，王男的母親沒多久就發現，帳戶遭提領，一問之下，原來是兒子被人騙了，要兒子去把錢討回來並提告，沒想到張男反稱，之前還欠他4000元沒給，所以要扣掉，只願歸還2000元。

張男到案後否認騙錢，是王男自己以為他做建築的，人面廣，所以拜託他幫忙，但檢察官勘驗雙方簡訊對話，張男會佯稱「最近警方取締嚴，沒辦法處理」，「沒處理好會全數會退還」，甚至在王男收到司法文件的寄存送達通知單時，張男還要王男「不要管」，認定張男涉嫌詐欺罪行明確。