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高雄「第一鬼樓」重生！周邊老房拉皮全新現況曝　公園10／7完工

▲▼城中城大火將屆1周年！周邊老房拉皮重生了，原址變公園10／7完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲城中城周邊老房拉皮重生，賦予鹽埕新氣象。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄城中城大樓繁華一時，隨著時間逐漸殘破宛如廢墟，被稱為「高雄第一鬼樓」，去年10月14日更發生大火，狠奪46命。在建物拆除後，原址改闢為府北公園，預計10月7日完工，而面臨公園第一排建物因牆面老舊，高市府也進行牆面景觀改善，副市長林欽榮今（14）日視察改善成果，煥然一新的街景，賦予鹽埕新氣象。

▲▼城中城大火將屆1周年！周邊老房拉皮重生了，原址變公園10／7完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼這次牆面景觀改善工程有助於提升鹽埕區府北里的都市景觀及空間品質。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼城中城大火將屆1周年！周邊老房拉皮重生了，原址變公園10／7完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

都發局長吳文彥表示，這次牆面景觀改善工程有助於提升鹽埕區府北里的都市景觀及空間品質，特別感謝新鹽埕大樓、大高雄第一城大樓、金鹽埕大樓、七福商店、廣新公寓及瀨南街連棟透天後側等，大樓管委會與社區居民的積極參與配合，忍受施工期間造成的不方便，才使得工程能順利完成。

▲▼城中城大火將屆1周年！周邊老房拉皮重生了，原址變公園10／7完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼城中城大火將屆1周年！周邊老房拉皮重生了，原址變公園10／7完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼城中城大火將屆1周年！周邊老房拉皮重生了，原址變公園10／7完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼城中城大火將屆1周年！周邊老房拉皮重生了，原址變公園10／7完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

都發局說明，牆面景觀改善工程是鹽埕再生的一環，有著修復災變低迷氛圍，朝向正向陽光希望的意義，搭配府北公園的新闢及周邊道路刨鋪翻新，重新整頓空間環境，提供鄰近市民更優質的生活環境。

▲▼高雄城中城原址新建公園。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄城中城原址新建公園示意圖。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄城中城原址新建公園。（圖／高雄市政府提供）

改善工程有許多高空作業項目，都發局強調，施工過程中也特別要求施工單位注重營造工地安全，確保100%無發生工地職災。

對於這次改善範圍外屋齡20年以上合法建築物，可由管委會向市府都發局申請中央都市更新基金整建維護事業補助，都更整維計畫即日起受理至12月30日止。

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