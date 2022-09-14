▲陳其邁來到日腸小室，捲起袖子跟店長一起包肉圓、灌糯米腸，親身體驗手路菜費工的多道程序。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

要吃傳統小吃「不到高雄還可以去哪裡？」，高雄市長陳其邁官方YouTube頻道「緊來看邁」，今（14日）推出第五集，他化身美食總裁，霸氣推薦傳承四代的巷口美食，體驗包肉圓、灌糯米腸等多道費工手續，還在鏡頭前大啖古早小吃，與店長聊高雄創業大小事。而邁哥下廚的總裁架勢，連店長阿嬤也不斷比出愛心送給市長！

走進鼓山區的「日腸小室古早味專門店」，一下子就能感受年輕店長洋溢四射的熱情，店內販售大腸小腸、蚵嗲及肉丸等古早味，一點都不簡單，這是店長張小姐傳承自一家四代人的雋永手藝。高雄土生土長的張小姐，立志將這樣的好味道發揚光大，讓更多人嚐到古早味，透過嚴格的品管及文青視覺設計，打破既有思維，給客人耳目一新的用餐體驗。

▲▼陳其邁體驗包肉圓、灌糯米腸，力推傳承4代文青風「巷口美食」。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁來到日腸小室，捲起袖子跟店長一起包肉圓、灌糯米腸，親身體驗手路菜費工的多道程序。美食當前，陳其邁一口接一口吃著古早味小吃，過程中不忘問店長創業過程，張小姐分享申請高雄市政府青創補助便捷又簡單，大幅減少創業初期的負擔，「表格勾一勾，有夢想就來高雄」陳其邁要讓有夢想的年輕人，在高雄築夢踏實。

▲▼高雄土生土長的張小姐，立志將傳承自一家四代人的好味道發揚光大，讓更多人嚐到古早味。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市府青年局提供各項不同的資源給在地年輕人，包括優惠青年創業貸款、青創補助，或是行銷補助，協助青年資金周轉、開辦事業以及強化知名度，此外市府推動跨領域媒合，協助創新科技、商圈市場、文創及農漁各業的業者，推出租金、創業補助、行銷推升等輔導協助，只要加入「高雄市政府青年局」的Line@（ID：@youth.kcg），高雄市府要幫助青年們的創業路，走得更順、更長遠。

▲▼陳其邁力推傳承4代文青風「巷口美食」，連店長阿嬤不斷比出愛心送給市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁兩年拚四年，施政重點是「照顧高雄年輕人」，協助青年創業並設立「青年創業基金」，比較陳其邁上任前、後績效，輔導青創事業從152家擴增至超過1.3萬家，撥發經費從2,686萬元擴增12.6倍，累計達到3.92億元，青年就業機會也從300個增加至超過2.6萬個，甚至「雄挺利」利息補貼計畫挺高雄人，高市府晉身「百億青創城市」，績效是全國第一名。

鼓勵青年創業同時，高雄也創下青年失業率六都最低的佳績，陳其邁用最實際的行動支持在地青年，高雄是最適合實現夢想的宜居城市。