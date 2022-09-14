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邁向淨零碳排　奇美實業發行台灣首檔「可持續發展連結債券」

▲全球高性能材料領導廠商奇美實業，14日發行台灣首檔可持續發展連結債券 (SLB)，金額為新台幣10億元、5年期，掛牌典禮於證券櫃檯買賣中心舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全球高性能材料領導廠商奇美實業，14日發行台灣首檔可持續發展連結債券 (SLB)，金額為新台幣10億元、5年期，掛牌典禮於證券櫃檯買賣中心舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球高性能材料領導廠商奇美實業，14日發行台灣首檔可持續發展連結債券 (SLB)，金額為新台幣10億元、5年期，掛牌典禮於證券櫃檯買賣中心舉行，由金管會、櫃買中心、中國信託、安永聯合會計師事務所等單位共同見證，象徵永續金融發展邁入新里程碑，也展現奇美實業對推動永續ESG及淨零碳排的積極承諾。

奇美實業曾在2018年發行當時全台最大金額之50億元綠色債券，這次再度引領發行台灣首檔SLB，奇美實業總經理趙令瑜親自出席典禮表示：「奇美長期關注環境永續之議題，熱衷於採用任何對友善地球有貢獻的永續創新方案。這次主動參與首檔SLB發行，除了再次表達奇美對永續金融的支持，更希望藉由揭露『溫室氣體減量』及『再生水使用率』的兩項永續績效目標，宣示奇美與國際共同邁向淨零碳排的決心。」

▲全球高性能材料領導廠商奇美實業，14日發行台灣首檔可持續發展連結債券 (SLB)，金額為新台幣10億元、5年期，掛牌典禮於證券櫃檯買賣中心舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）
奇美所發行之SLB，其利率連結了兩項可持續發展績效目標( SPT)，分別為2025年溫室氣體(範疇1與範疇2)合計較2021年減量達到16.8％，以及2025年生產用水使用再生水之佔比達到80％，兩項目標亦分別以符合奇美參與的國際倡議：科學基礎減碳目標 (SBTi ) 專案設定路徑、以及優於所屬產業平均水準之方向訂定，若於目標年度未達成SPT，本檔債券將加碼支付利息予投資人。此外，SPT是否達標將經由第三方機構進行確信驗證，顯示奇美達成節能減碳及水資源再利用等目標的決心。

奇美實業為台灣第一家響應「科學基礎減碳目標倡議」(SBTi)承諾的石化業者，並以「2050淨零碳排」為目標，將透過製程節能、設置與使用潔淨能源與再生能源、開發回收材料、導入生質原料，及投資研發碳捕捉再利用技術…等，達成減排目標。
在再生水使用上，奇美除了建置全台最大EDR再生水系統，自己回收處理產出再生水，更已與台南市政府水利局簽訂用水契約，預計自「台南市仁德再生水廠」開始供水後，奇美的工業用水將有高達8成由再生水供應，一年約可減少363萬噸自來水用量，相當於2000座標準泳池之水量或9000家戶年用水量。奇美積極展現實踐循環經濟的行動力，並藉由穩定的再生水供應，降低企業在缺水時的營運風險。

奇美秉持「Clean & Green」綠色願景，持續發揮自身影響力，並攜手上下游供應鏈夥伴，尋求更多循環再利用與減碳的可能性，期許成為國際上領先的永續合作夥伴，與世界共同邁向淨零碳排。

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關鍵字：

淨零碳排奇美實業台灣首檔債券

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