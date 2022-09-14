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美媒：歐盟情報首長取消訪台　疑行程外洩北京施壓

▲▼歐盟,歐盟旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟最高情報官員疑被北京掌握行程，施壓取消訪台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

據兩名知情外交官表示，歐洲聯盟（EU）最高情報官員已取消訪台行程，原因是他保密到家的準備工作似乎已被提前洩露給了北京。

美國政治新聞機構Politico報導，這些外交官說，歐盟情報與情勢分析中心（European Union Intelligence and Situation Centre）主任莫加多（José Casimiro Morgado）原定10月低調訪台，與台灣官員會面。

然而，在中國對台灣軍事威脅不斷升級之下，北京掌握了相關訊息並向歐盟施壓，促使歐盟情報首長取消這趟異常敏感的訪台計畫。

這項事態發展令人質疑其中是否涉及歐盟內部人員或資訊外洩，這些外交官也對歐盟在北京出手干預後改變計畫的作法表示關切。

報導說，消息曝光後，一名歐盟官員簡短回應說，莫加多原本只是計劃要與台灣官員通電話，但有鑑於中國對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月訪問台灣的反應，莫加多決定取消這通長途電話，這與台灣方面知悉的訪問行程相去甚遠。

歐盟發言人表示：「一般來說，我們從不公開評論歐盟對外事務部（European External Action Service, EEAS）人員的日常工作活動。」他拒絕說明歐盟是否將針對莫加多的旅行計畫恐遭外洩一事進行調查。

中國駐歐盟使團在被問及莫加多原本的計畫時表示，中國「一貫堅決反對與北京建交的國家或組織與台灣進行任何形式的官方往來」。

駐歐盟兼駐比利時代表處發言人回應記者詢問時則說：「我們沒有進一步消息。」

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