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路透曝美擬「強硬制裁」中國阻止侵台　台灣遊說歐盟跟進

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中國動作頻頻，台海緊張升級，美國正考慮加強對中制裁以達到嚇阻。（圖／路透）

記者張靖榕／編譯

多個消息來源指出，美國為阻止中國入侵台灣，正考慮對中國實施制裁的系列方案。此外，歐盟也受到來自台灣的積極遊說。

路透社獨家報導，多個消息人士表示由於擔心中國將展開軍事入侵，台海緊張升級，華府和台北醞釀對歐盟外交官員的遊說都進入早期階段。美台遊說內容都打算加強西方對中國祭出的限制力道，針對敏感科技例如電腦晶片、通訊設備等方面，更加嚴格地限制對中貿易。

消息並未透露官方正在考慮哪些方案，不過對全球第二大經濟體以及供應連中最大的一個環節進行制裁，可行性引起質疑。

川普政府時期負責出口官制的美國商務部前助理部長妮卡塔爾（Nazak Nikakhtar）表示，制裁中國要比制裁俄羅斯複雜得多，因為美國和盟國與中國的經貿往來盤根錯節。

中國國家主席習近平誓言要統一台灣，即將在下個月中共二十大取得第3個5年領導任期的他，從未排除「武統台灣」的選項。

華盛頓方面，官員正在考慮各種可行的對中制裁方案，以嚇阻習近平的侵台野心。美方以及與華盛頓密切合作的盟國官員均表示，美國在今年2月俄國入侵烏克蘭後曾討論到相關制裁，但在裴洛西8月初歷史性訪台、中共包圍台灣外海演習後，商討制裁方案變得更加迫切。

白官拒絕回應路透社。台灣外交部則表示，已與美國、歐洲和其他理念相近的夥伴討論中國近期的軍演，以及「巨大的挑戰」，但外交部並未解釋細節。

6個消息來源告訴路透社，俄羅斯侵烏以後，台灣已向歐盟提出應對中國實施制裁，但中國近期的軍演讓台灣立場更加艱難。

台灣高層官員近期呼籲美歐準備對中制裁方案的呼聲愈來愈高，尤其是中共近期發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書中，撤除若統一台灣後不會派遣武裝部隊和行政官員駐台的承諾，讓台灣更加努力遊說歐洲政府。

其中一名消息來源指出，台灣並未要求任何具體內容，只要求歐洲擬定一旦中國入侵可以採取的反制行動，並要求歐洲私下警告中國侵台的後果。

中國在歐洲的經貿角色也遠比俄羅斯重要，因此歐盟官員至今未因人權議題對中國採取強硬制裁。加上歐盟實施制裁的決定需要取得27個會員國的同意，即便孤立俄羅斯也很難達成共識。

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