　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

▲▼ 何志勇受英國新聞週刊（印度版）The Week專訪。（圖／何志勇提供）

▲何志勇受英國新聞週刊（印度版）The Week專訪。（圖／何志勇提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨文傳會副主委何志勇日前接受知名英國新聞週刊《The Week》印度版專訪，闡述國民黨如何看待國內政治情勢發展，包括兩岸及台美關係、近期美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來訪、以及國民黨副主席夏立言訪問中國大陸等議題。

何志勇在專訪中談及，國民黨在現代民主社會的脈絡下必須努力轉型，以行動來說服台灣民眾，「國民黨是中道理性、穩健務實、能夠引領國家進步的正面力量」，才能夠吸引更多年輕人的支持，讓國民黨能夠永續發展。

關於中共近期跨越海峽中線，在台灣本島周邊進行軍事演訓，何志勇提到，中華民國是主權獨立的國家，中共針對台灣可能採取更多經濟和軍事方面的施壓或報復手段，呼籲大陸當局惟有正視現實，尊重台灣普遍民意，兩岸關係才能夠向前發展。

就國際社會關心的統獨議題，何志勇闡述，為了維繫兩岸關係和平穩定發展，國民黨現階段應該致力維持現狀，避免一切戰爭的可能性。國民黨的長期理想是追求海峽兩岸能在民主自由的制度下和平發展，同時深信，大陸人民應該享有自由、民主和繁榮的生活方式，台灣的民主能夠為所有華人扮演正面範例，也是最能影響對岸走向民主的力量。

在國家認同方面，何志勇強調應當忠於歷史，基於歷史和國際法，台灣的主權屬於中華民國，毫無疑義。雖然傳承來自西方、日本、本土乃至東南亞等多元影響，但中華文化仍是扮演關鍵角色。中華文化是台灣寶貴資產，連美國聯合航空的機上刊物文章都認為「真正的」的中華文化只有在台灣被保存下來。有責任弘揚傳統歷史文化，並將其擴充與創新，賦予其現代化和創意的台灣特色。這正是台灣的高度。

何志勇說，展望未來，國民黨必須要贏回台灣，讓中華民國的國家發展回到正軌。眼前，國民黨必需要擔任好堅實的在野黨角色，「民主靠制衡，制衡靠在野」，近年來，民進黨執政荒腔走板，無需贅述，但國民黨要爭氣，要有決心重拾主流社會大眾的認同，尋求突破與創新，願意和年輕人站在一起，如此才能再起，帶領台灣鞏固民主，讓兩岸發展重返和平。
 

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車
建築工人撿皮夾有一大疊千元鈔！下秒奔警局　失主擁抱落淚
快訊／綠營台中參選人酒駕　宣布「退選退黨」
人倫慘劇！屁孫活生生把阿嬤勒到窒息亡　拍攝者不救還冷笑
法官登山失聯47hrs！　尋獲「衣物、黑色登山鞋」
颱風要走了！氣象局「17:30解除海警」　明剩2區有雨
快訊／台中綠營議員參選人酒駕　蔡其昌4字回應
18歲女墾丁玩水出意外！　慘裝人工肛門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

快訊／議員參選人酒駕被逮　民進黨回應了：零容忍

「忍耐一年捐完疫苗才敢講真話！」　蔣萬安：陪慈濟對抗民進黨的邪惡

意外搭上陳時中吃滷肉飯盜圖　蔣萬安推薦最愛名店是這家

快訊／綠營台中議員參選人酒駕被逮　沉寂一夜宣布：退選退黨

沒地方幫二寶換尿布！　蔣萬安：推動男女公廁皆設尿布台

蔣萬安談願景遲疑4秒　顏若芳、趙怡翔：他不知選市長要做什麼

網友留言「照片老闆給的」假的！　陳時中競辦：根本不是團隊成員

網傳「蔡英文、賴清德生日宴大打出手」　總統府揭真相火速報警

不只槓慈濟！　周玉蔻回嗆陳時中「證嚴上人說」：懷念強勢的指揮官！

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

快訊／議員參選人酒駕被逮　民進黨回應了：零容忍

「忍耐一年捐完疫苗才敢講真話！」　蔣萬安：陪慈濟對抗民進黨的邪惡

意外搭上陳時中吃滷肉飯盜圖　蔣萬安推薦最愛名店是這家

快訊／綠營台中議員參選人酒駕被逮　沉寂一夜宣布：退選退黨

沒地方幫二寶換尿布！　蔣萬安：推動男女公廁皆設尿布台

蔣萬安談願景遲疑4秒　顏若芳、趙怡翔：他不知選市長要做什麼

網友留言「照片老闆給的」假的！　陳時中競辦：根本不是團隊成員

網傳「蔡英文、賴清德生日宴大打出手」　總統府揭真相火速報警

不只槓慈濟！　周玉蔻回嗆陳時中「證嚴上人說」：懷念強勢的指揮官！

曾偵辦過鄭捷！法官陳伯均登山失聯48hrs　時任檢察官受訪畫面曝

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

應召妹賣淫懷上男客的種！2個月「隨身帶嬰屍」　棄屍投幣置物櫃

配合U23世界盃棒球賽　中職10月兩場例行賽賽程異動

Omicron又爆新變種！BA.2.75.2已擴8國　免疫逃脫能力「歷代最強」

北京校園群聚爆不停！　中國傳媒大學600多人被隔離　

高雄苓雅撿到「5.4KG巨大貓貓」親人給抱抱　她盼：主人快來認領

新竹郊區大樓「1坪近40萬」　北漂夫妻買房猶豫了：租10年300萬

BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車技術很好

快訊／議員參選人酒駕被逮　民進黨回應了：零容忍

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

政治熱門新聞

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

慈濟曝「買BNT內幕」　打臉陳時中

陳時中再爆盜圖！　他嚴重懷疑「團隊有內鬼」

打臉周玉蔻　陳時中：我當然也會稱證嚴為上人

民進黨中市議員參選人林義偉酒駕　蔡其昌4字回應

即／綠營台中議員參選人酒駕　宣布：退選退黨

快訊／小編出包盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

怒轟民進黨向慈濟開戰　她：為了選舉和5百萬人對幹？

獨／雲林縣長張麗善女兒今日出閣

慈濟疫苗傷到陳時中　周玉蔻開轟證嚴法師：為什麼要尊稱她上人？

賴品妤、黃捷COS「間諜家家酒」　吸3.2萬網友按讚

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

陳時中吃滷肉飯她坐在隔壁　傻眼嘆：真的有去吃而且吃很多

陳時中因滷肉飯被罵翻　放眼政壇「亞洲盜圖王」是他

更多熱門

相關新聞

台灣特斯拉召回Model S／X

台灣特斯拉召回Model S／X

今（12）日台灣特斯拉正式對2016年10月28日至2020年11月6日生產的Model S、Model X之車型發布安全性召回改正，目的是要解決「大電池BMS系統無端故障」的問題，對此特斯拉官方也表示，將免費透過OTA遠端軟體更新方式，替召回車輛更新到2022.12.3.9後的版本，收到通知的特斯拉車主注意了！

立陶宛駐台經貿代表處9月開館　官員率高科技廠商訪台

立陶宛駐台經貿代表處9月開館　官員率高科技廠商訪台

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

曹興誠批中國是流氓：想套套子在嘴上讓他沒辦法咬人

2022黃家古厝中秋音樂會

2022黃家古厝中秋音樂會

台灣新住民人權展望協會辦「新住民回娘家」

台灣新住民人權展望協會辦「新住民回娘家」

關鍵字：

台灣主權中華民國兩岸

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

超級路霸一停700天！今遭拖吊

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面