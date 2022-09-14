藤枝墜谷2女拋飛車外！「頭部爆血」命危搶救中　家屬焦急等待

記者陳宏瑞、許宥孺、吳奕靖／高雄報導

藤枝國家森林遊樂區素有南臺灣「小溪頭」之稱，不料今(14日)下午傳出意外，一部休旅車不明原因墜落15米深山谷，車內2名女子被拋出車外，當場沒了呼吸心跳。家屬接獲通知後，緊急趕往旗山醫院等候，傷者剛送抵醫院，目前仍在搶救中。

▲休旅車墜落藤枝森林遊樂區山谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在14日下午2點多，警消獲報，藤枝森林遊樂區19k處發生交通事故，消防局出動13車23人前往搶救，現場為一部休旅車掉落邊坡翻覆。

當時車內有5名女子，其中2人被拋飛車外，頭部爆血，當場沒了生命跡象，傷者分別是55歲吳女、54歲謝女。另3名女子則受輕傷，被送往義大醫院救治。

▲▼傷者被送往旗山醫院救治，吳女丈夫、謝女兒子都到醫院等候。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳女的妹妹表示，臨時接獲通知，知道姊姊發生翻車意外，送來旗山醫院，就從斗六趕過來，目前狀況都不清楚。謝女的兒子接獲消息也趕抵醫院等候，傷者約於下午4點20分送抵旗山醫院，目前仍在搶救中。

警方調查，車內5名女子為朋友關係，今日從高雄仁武區共乘一部車到藤枝森林遊樂區遊玩，下午返家途中經過便道，疑似不熟路況，下秒就墜落懸崖。

位於桃源區的藤枝森林遊樂區，風景優美素有南臺灣「小溪頭」之稱，全年雲霧繚繞，植物種類豐沛，登高可遠眺玉山、北大武山等高峰。園區因2009年八八風災造成聯外道路重創而休園，等了12年，終於在2021年5月7日重新開園。不料，才開園3個月，聯外道路又受到豪大雨影響導致坍方，年底才又重新開園，每日上限500人入園。

16:56更新

傷者55歲吳女於事故發生時，坐在副駕駛座位置，到院前已死亡。54歲謝姓女子則是駕駛，當場重傷昏迷，救護人員後來將她轉送義大醫院搶救，目前家屬也從旗山醫院轉往義大醫院等候。

▲傷者被送往旗山醫院救治。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼藤枝森林遊樂區發生休旅車墜谷意外。（圖／記者許宥孺翻攝）