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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調差20％免驚？　民進黨高層樂觀：台北市和「這幾縣市」有信心

▲▼蔡英文今天下午在民進黨「雲嘉嘉連線」CF公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨中常會今天移師雲林縣舉行。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選投票日倒數兩個多月，民進黨9月底將啟動全台輔選計畫，黨政高層曝光，行政院長蘇貞昌將率領部會首長，搭配7名執政縣市首長，訴求民進黨政府的執政成績，並提出未來發展路線和願景。面對今年底有多達10名國民黨籍縣市首長尋求連任，他坦言，挑戰者短時間內難激發熱情，雙方民調相差20多個百分點是最起碼，不過，民進黨有自信憑藉中央執政好成績，獲得選民的支持和信賴。

黨政高層指出，今年地方選舉有2個特殊的狀況，第一，尋求連任的國民黨籍縣市首長高達10人，擁有現任優勢，對於挑戰者多採冷處理策略，在民調表現上民進黨參選人落後20幾個百分點很正常；第二，今年包括台北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣都出現「三咖督」狀況，第三名競逐者得票數不會低於2成，使得只要掌握4成選票就有機會當選，「這是民進黨的好機會」，搭配民進黨中央執政獲得肯定，是支持度最高的政黨，當然能夠取得比較好的機會。

對於近期各縣市長選舉民調曝光，引發討論，黨政高層分析，民調有其科學性值得參考，但也要看如何解讀，現在民調已經變成選舉的武器了，儘管現任首長擁有優勢，雙方差距20多個百分點是最起碼，但根據過去選舉經驗，2014年民進黨內參民調顯示，時任新北市長候選人游錫堃與時任新北市長朱立倫差距高達20幾個百分點，後來開票只輸2萬多票；同年參選桃園市長的鄭文燦，媒體封關民調顯示他以約25％支持度落後尋求連任的吳志揚的49%，但鄭文燦最終當選。

該名人士直言，除非挑戰者很厲害，攻擊到現任者的痛處，或者挑戰者造勢成功，不然民調通常都會呈現這樣的格局，但他不認為這會與投票結果完全一致，因為支持者可能認為自己是少數，因此選擇在民調上不表達、或做相反的表達。

民進黨樂觀預估選情　執政北三都條件優、台北市蠻有信心

對於各縣市選情狀況，黨政高層樂觀預估，儘管有人指基隆市、桃園市、新竹市等北部執政縣市有危險，不過，他有一定的信心，因為這3縣市的現任首長在2018年都能順利連任，代表其施政獲得跨越藍綠的肯定，搭配在地方打下的組織基礎其實相當雄厚，「2018都能順利連任，這次接棒者條件都很優，應該不必太不樂觀」。

該名黨政高層並特別指出，民進黨對於每個縣市都不會放棄，例如首度提名原住民身份的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，可望開拓過去不容易開拓的原住民選票；另外在70多年從來沒有執政過的苗栗縣，因為此次泛藍分裂情勢屬「三咖督」，也可能給民進黨一個機會，「（民進黨）內部評估苗栗機會越來越高」。

此外，對於政壇高度關注的台北市選情，黨政高層說，「對台北市選情蠻有信心的」，儘管在野黨找到民進黨台北市長參選人陳時中的「缺口」猛打，但這些是選舉必經過程，也是「泡沫」，他不認為這對選情會有多大的影響，一來台北市選民水準很高，二來陳時中本人並不是會讓人討厭的人，講話溫吞、氣質很好，沒有什麼讓人厭惡的地方，面對投票日倒數70多天，陳時中陣營就是該打的、該走的、該跑的、該論述的好好去做。

黨政高層補充，今天行動中常會在雲林縣舉行，民進黨認為雲林勝選「有相當的機會」，過去兩次總統選舉，總統蔡英文兩度拿到6成以上的選票，去年公投也贏很多，加上兩名現任立委都是民進黨籍，對比現任縣長張麗善的家族政治色彩重，也沒有太多執政績效，民進黨把雲林縣列為目標縣市之一。

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