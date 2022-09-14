快訊／法官返家路受阻！雲層太厚直升機無法飛　遺體困石瀑區　

記者哈勇嘎奧、鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日跟家人到台中池有山登山迷途，他先去探路卻失聯。家人趕緊報案，經過3天的搜索後，於14日上午找到陳伯均遺體，而山區現場地形陡峭險峻，救難人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，目前遺體已移至石瀑區等候吊掛，但由於雲層太厚，消防局將當時氣候回報後，評估直升機無法順利起飛，目前需等待天候許可才能出動進行吊掛作業。

▲法官陳伯均遺體搬至石瀑區，等待天氣允許由直升機進行吊掛。（圖／記者鄧木卿、哈勇嘎奧翻攝，下同）



回顧整起事發經過，陳伯均11日帶著妻小登山，卻在三岔營地迷路，他當時決定下切探路，並交代妻子若30分鐘後聯繫不上他就報案。妻子當時在原地等候，但卻遲遲未見陳伯均返回於是報警處理。

搜救行動持續了64小時，今早蕭添益與洪華駿攀登團隊與消防局第二梯次4位人員，於發現鞋帽處下切20公尺的箭竹林內發現陳伯均遺體，他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺，而遺體上方的登山杖和鞋子等，初步研判可能是法官在跌落山谷而先前遺落。

▲石瀑區位置，因天候不佳直升機無法起飛吊掛。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）



搜救人員已將遺體打包完成，以脫拉器材合力搬運，現場樹木枝幹、岩石崎嶇陡峭，高度落差大，移動相當不易，消防人員小心翼翼利用繩索架設固定點，以橫切方式搬移至步道，目前已將遺體移至石瀑區，但由於雲層太厚，由消防局將當時氣候回報後，國搜中心評估天候不適合飛行，將等待天氣狀況允許再進行運送作業。