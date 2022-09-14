法官回家路艱辛！地形幾近垂直上升　勇消齊喊「123」迴盪山谷

記者哈勇嘎奧、鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日跟家人到台中市和平區池有山登山，不料，他先去探路卻失聯。家人趕緊報案，經過3天的搜索後，於14日上午找到陳伯均的遺體，而山區現場地形陡峭險峻，總共13名救難人員利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，於適當地點由直升機進行吊掛。

▲法官陳伯均遺體運送下山。（圖／記者鄧木卿、哈勇嘎奧翻攝，下同）

回顧整起事發經過，陳伯均11日帶著妻小登山，卻在三岔營地迷路，他當時決定下切探路，並交代妻子若30分鐘後聯繫不上他就報案。妻子當時在原地等候，但卻遲遲未見陳伯均返回於是報警處理。

搜救行動持續了64小時，今早蕭添益與洪華駿攀登團隊與消防局第二梯次4位人員，於發現鞋帽處下切20公尺的箭竹林內發現陳伯均遺體，他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺，而遺體上方的登山杖和鞋子等，初步研判可能是法官在跌落山谷而先前遺落。

現場搜救人員已將遺體打包完成，以脫拉器材合力搬運，但現場樹木枝幹盤踞、岩石崎嶇陡峭，高度落差大，地形大多不利行走，移動有相當難度，消防人員小心翼翼利用繩索架設固定點，以橫切方式搬移至步道，並申請空勤直升機前往吊掛，讓陳伯均結束最後一程得以回家。

▲台北地院法官陳伯均登山卻不幸罹難。（圖／台北地院提供）