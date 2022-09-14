獨／山屋勸法官回頭不成　布農協作：當地獸徑多...我也迷路過

▲台北地院法官陳伯均先前擔任新北地檢署檢察官。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院家事法庭法官陳伯均登山失聯，今（14日）上午被搜救人員在失聯地點下方深谷尋獲遺體，當地布農族協作廖啓睿事發前曾在桃山山屋遇到陳法官一家4口，廖男今告訴《ETtoday東森新媒體》，當時山區雨勢已經不小，他建議對方循原路折返桃山下山，可是對方堅持嘗試攻頂池有山，他只能再三提醒對方小心走、不要趕路，沒想到真的出事，聽聞發生不幸，他心裡很難過。

陳伯均是在本周日（11日）凌晨3點半，偕妻小3人從桃山入山口出發，預定依序攻頂桃山、池有山，從池有山登山口下山，但當天上午11點多在山區遇到大雨濃霧迷路，一家4口停留在距離池有山入山口約3.5公里的三叉營地，陳法官安頓妻小原地等候，他單獨向前探路，疑因誤入獸徑加上視線不佳，失足墜谷。

▲攀登台中市和平區桃山、池有山會經過的桃山山屋。（圖／布農登山隊提供）

在當地擔任協作的卡里布灣布農登山隊員廖啓睿，當天上午曾在桃山山屋遇到陳法官一家4口。廖男今接受《ETtoday東森新媒體》電訪，表示他當時在桃山山屋等候另1組訂餐的山友，聽見門外傳來女性聲音說「這裡有山屋」，接著1個男性聲音說「先進去換衣服」。

廖啓睿說，他記得很清楚，當時是上午10點38分，他趕緊開門迎接，雖確認這對夫妻和2個小孩不是他的客戶，仍讓出山屋讓媽媽跟大女兒更換全身濕透的衣物，他在山屋外煮開水要招待一家人禦寒，但對方推辭，他不知對方是法官，只是等候女眷的空檔閒聊時，對方一直詢問往池有山怎麼走、路況如何等等。

▲布農協作廖啓睿事發前桃山山屋遇到陳伯均一家人，當天上午剛好打掃山屋內部（圖／布農登山隊提供）

廖啓睿說，對方表示第一次來，他聽了嚇一跳，因為當天山區從上午7點多開始下雨，對方一家4口到山屋時，雨勢真的不小，他尊稱對方「大哥」，盡力解說從桃山山屋往池有山超過2公里，沿途至少有10處需要攀繩，其中4、5處是垂直上下超過3公尺，還有被雨水浸濕的樹根、樹枝，真的不好走，而且沒有可以停下來吃東西補充體力的遮蔽處，勸對方從原路折返桃山下山。

廖啓睿解釋，從桃山山屋出發攻頂池有山再從池有山入山口下山，依當時天氣狀況，可能需要8小時，折返桃山入山口雖然也要花6、7個小時，但路況相對安全許多，沿途也有可以休息進食的地點，登山一旦肚子餓，體力會快速下滑，容易發生危險。

但是陳伯均看著往池有山的方向猶豫，陳妻和大女兒換好衣服走出山屋，詢問「還要繼續走嗎」。廖啓睿說，他聽「大哥」表示「都已經來到桃山，不然再往下走走看」，自己趕緊再勸「大哥」回頭比較安全，可是對方看來很堅持，說要「再走走看」，妻小3人也沒反對，他只能再三提醒對方小心走、不要趕。

廖啓睿說，陳法官一家4口僅停留約10分鐘就出發，他留在山屋一邊等客人，一邊注意協作群組裡有沒有人回報意外狀況，當天下午4點多，看見山區另一側的新達山屋協作通報有山友失蹤，他當下還沒聯想到就是自己遇到的一家人，直到隔天（12日）下山看到新聞，才曉得失聯的正是那位「大哥」。

廖啓睿說，天氣好的話，一日單攻桃山跟池有山不難，陳法官一家出發時的確是好天氣，但他們從桃山入山口花7小時才走到桃山山屋，已比正常狀況慢了約1小時，又碰上大雨，若是來過好幾次的老手，才有辦法繼續攻頂池有山，絕對不是新手可以冒險挑戰的，尤其距離桃山山屋約1.6公里的三叉營地，位於山路的十字路口，非常容易迷路，他自己就曾在那裡走錯路。

廖啓睿說，從三叉營地攻頂池有山，他的腳程快，上去只要20幾分鐘，可是那裡有好幾條獸徑會讓人迷路，正確的路徑是往上攀爬，他走錯的那次因為是晴朗白天，很快就發現不應該一直往下走，趕緊改成往上找路才脫困，其他協作也常常在這裡救出往下走而迷路的山友，因為走錯路的人實在太多，獸徑被走出一片比較寬敞的入口，乍看更像是山路，讓人更容易迷失。

廖啓睿說，聽聞陳法官遺體今天上午被發現，真的很難過，他們身為協作，只能勸山友量力而為，以過來人的身分誠心提供建議，卻不能攔阻山友，他希望不要再有人不聽勸，「登山是好的，但還是要視情況，該撤離就要撤離」，天氣不佳就真的不要勉強，以後還有機會。他說，如果可以的話，下次遇到這種狀況，「真的直接叫他們回家！」