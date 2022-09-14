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軟爛男寄生女友家「白吃白喝4天」！她被求歡急落跑：怎麼分手

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲男友到家中白吃白喝。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人喜歡和另一半黏在一起，但也不應該太過分。一名女子先前讓男友到家中作客，但沒想到對方竟白吃白喝了4天，而且把他們家庫存的零食全部吃光，還嫌個不停。最後女方為了不想做愛，就跑到電競旅館睡覺，可是現在不知道該如何擺脫軟爛男友。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，女友和閨蜜們長期都是遠距上班，所以會在家裡囤食物、零食，她們平時也會到對方家中幫忙補貨，這樣去作客的時候就可以吃了。但最近其中一個閨蜜卻遇到「奇葩男友」，跑到女方家中白吃白喝4天，完全不會自己買食物來吃，都在等女方叫外送，餐點也都是女方出錢。

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某天那名閨蜜要出門辦事情，沒辦法幫忙打理男友的三餐，沒想到對方就把家中庫存的食物和零食吃光，甚至吃到姐妹們買來的共同零食。她回家後傻眼，結果男方還嫌「又貴又難吃」，一眾姐妹得知此事後都氣炸了，「24小時電話沒停，一直砲轟」。

之後那名閨蜜因為不想和男友上床，一氣之下直接跑到電競旅館睡覺，但現在不知道究竟要怎麼做，才能讓男方回去住自己的家，別再跑到自己家當寄生蟲，「閨蜜是想分手了，但不希望正面衝突，而且男生還在女生家」。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲閨蜜不知該如何分手。（示意圖／視覺中國CFP）

不少人看到後紛紛表示，「斷水斷電斷網路，一天應該就走人了」、「報警請人走，請換新門鎖，千萬別心軟，一去不回頭」、「閨蜜要出遠門的時候叫爸媽一起來住啊，就不信男的敢繼續待」、「請朋友陪同回家，叫男方把東西收一收搬出去，然後立刻換鎖」、「提分手然後聲請保護令」，也有人擔心即使換鎖也沒用，建議「認真說，好像除了搬家也沒更好的辦法」。

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閨蜜寄生搬家男友分手

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