20年前交往過！她滑FB見「前男友結婚日」呆住了　網全傻噓爆

▲前男友的結婚日期讓她驚呆，「那天是我生日」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「看到他們的結婚日期後，我有呆了一下，因為那天是我生日。」一位女網友在「匿名2公社」發文，說她不經意在臉書滑到20年前的前任，出於好奇就翻了一下對方動態，發現前男友已經結婚，但日期卻是她的生日，忍不住覺得「有點無言」。貼文一出，全場紛紛開噓，「妳真的想太多了，還是醒醒吧！」

這位女網友文中表示，她不經意滑到前男友臉書，兩人是將近20年前交往過，「因為這麼久都沒再聯絡過（分手時是我先提的，也算是好聚好散），當然會好奇，於是點進去看他的動態。」

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這一查看，女子就發現對方已經結婚了，而且看起來跟老婆感情不錯。接著1個細節卻讓她愣住，「看到他們的結婚日期後，我有呆了一下，因為那天是我生日」，這讓她忍不住冒出OS，「是我想太多了嗎？有點無言。」

▲女網友覺得很無言，讓網友更無言。（圖／翻攝自匿名2公社）

看到女子反應後，大票網友都傻眼噓爆，「想太多，只是剛好那天『宜嫁娶』」、「妳不是大S，他也不是酷龍，真的別想太多了」、「我猜，大概是算日子的大師暗戀你吧」、「20年前……連名字都忘了吧」、「無言個屁！干妳屁事」、「妳放心，不管妳的生日是媽祖生還是國父誕辰紀念日，都只是湊巧。」