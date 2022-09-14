回味出國的日子！異國零食網購熱搜　特推奇葩點心必吃清單挑戰你的嘴

▲不用出國，線上就能買到各國道地的特色點心，昆蟲乾、蠶蛹、蝸牛等當地的特殊食物也有。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

到其他國家旅遊，找機會品嚐當地特有美食或小吃，是不可少的行程之一，而在無法出國期間，除了翻看出遊照片懷念四處旅行趴趴走的日子，也有人是透過異國零食來回味及解饞，樂天市場特別精選各國熱門零食，其中更有泰國、韓國的奇葩零食推薦品嚐。香港草莓網、PChomeThai泰國購物則是搶跨境美麗商機，目前有購物優惠，可以省錢一次買齊日韓、歐美各大美妝保養品。

根據樂天市場大數據顯示，站上近二年「日本零食」、「韓國零食」、「異國零食」等相關關鍵字搜尋量年增率約三成。在家用異國零食環遊世界，樂天市場精選多款各國道地的特色點心和熱門零食，像是日本關東煮罐頭、印度古拉加姆奶球甜點、馬來西亞貓山王榴槤果泥，免出國就能大口吃遍之外，還有一些另類的異國奇葩零食，如泰國常見的路邊小吃昆蟲乾、韓國老饕喜愛的點心蠶蛹、法國菜蝸牛罐頭，皆為當地民眾喜愛的特殊食物，推薦給敢挑戰的人來「嚐」試。

另外，很多人出國喜歡逛各大藥妝店，現在透過網購能輕鬆挖寶、補貨，香港草莓網擁有來自日韓、歐美等環球美妝，800多個品牌、超過33,000款產品供選購，可用免稅價格入手國外品牌美妝、保養品或香氛，目前購買滿新台幣1200元免國際運費，為歡慶24週年慶，即日起至10月4日再祭出4大專屬購物優惠，每日限量特供商品，買滿3件享24折、購買指定品牌任3件商品，額外再享76折、消費滿5800元，可獲得免費禮品一份，以及購物金額最高的前十名消費者，將獲得價值2400元的現金禮券，把握年度最大促銷，一次打包省更多。

▲香港草莓網24週年大促銷，祭出4大購物優惠。（圖／翻攝自香港草莓網）

近年融合歐美、亞洲的「泰美風潮」吹進台灣，PChomeThai泰國購物看準愛美商機，近期集結上架超過200款泰國火紅的美妝、保養以及香氛三大類別新品，例如熱賣冠軍的「Beauty Cottage超廣角睫毛夾」、受到許多部落客大力推薦「Beauty Cottage葵花籽滋潤護唇膏」、小資女喜愛的「Beauty Cottage Victorian Romance香水」，即日起推出「泰國美妝保養高CP值必敗清單！」活動，同步祭出全站消費滿千送「Beauty Buffet洗面乳」，滿1,499泰銖再折100。