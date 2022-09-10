網購1280元青木瓜...慘被騙128萬　詐騙電話「+886」共同點曝光



▲刑事局指出有民眾秋節網購被詐騙，提醒民眾+886開頭電話就是境外詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中秋連假許多人都會有送禮的習慣，有1名女子在網路以1280元訂購青木瓜，事後接到自稱賣場人員以「+886」開頭的電話來電，聲稱因工作人員誤植數量，接著又接到郵局主任來電，因為帳戶扣款問題被警示，要求依照指示操作提款機，最後前後轉了59筆共計128萬元到對方帳戶，轉帳後對方卻失聯，才知道遭到詐騙。

另中部一名賴小姐，上週接到自稱網路知名糕餅電商客服，以+886開的的電話號碼來電，聲稱先前網購蛋黃酥消費訂單，因信用卡重複扣款之設定錯誤，為解除此類錯誤，須使用網路銀行刷退方式才可解除錯誤設定。

接著賴小姐又接到自稱銀行客服來電，賴小姐遂不疑有他按對方指示以網銀及ATM，操作2筆計19萬9974元到對方指定帳戶，直到回撥對方來電發現是空號，才驚覺遇上詐騙。

詐騙集團冒用知名公司假佳節訂單絡繹不絕之名，以「工作人員誤設訂單、誤植會員資格、信用卡操作錯誤及電腦系統錯誤，要求訂戶設定網銀約定帳戶功能，以APP或前往ATM設定解除分期之詐騙手法。

警方指出，若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為詐騙電話，聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等關鍵字，請立即掛掉，因為這就是詐騙！