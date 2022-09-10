　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網購1280元青木瓜...慘被騙128萬　詐騙電話「+886」共同點曝光

▲▼刑事局指出有民眾秋節網購被詐騙，提醒民眾+886開頭電話就是境外詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲刑事局指出有民眾秋節網購被詐騙，提醒民眾+886開頭電話就是境外詐騙。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中秋連假許多人都會有送禮的習慣，有1名女子在網路以1280元訂購青木瓜，事後接到自稱賣場人員以「+886」開頭的電話來電，聲稱因工作人員誤植數量，接著又接到郵局主任來電，因為帳戶扣款問題被警示，要求依照指示操作提款機，最後前後轉了59筆共計128萬元到對方帳戶，轉帳後對方卻失聯，才知道遭到詐騙。

另中部一名賴小姐，上週接到自稱網路知名糕餅電商客服，以+886開的的電話號碼來電，聲稱先前網購蛋黃酥消費訂單，因信用卡重複扣款之設定錯誤，為解除此類錯誤，須使用網路銀行刷退方式才可解除錯誤設定。

接著賴小姐又接到自稱銀行客服來電，賴小姐遂不疑有他按對方指示以網銀及ATM，操作2筆計19萬9974元到對方指定帳戶，直到回撥對方來電發現是空號，才驚覺遇上詐騙。

詐騙集團冒用知名公司假佳節訂單絡繹不絕之名，以「工作人員誤設訂單、誤植會員資格、信用卡操作錯誤及電腦系統錯誤，要求訂戶設定網銀約定帳戶功能，以APP或前往ATM設定解除分期之詐騙手法。

警方指出，若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為詐騙電話，聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等關鍵字，請立即掛掉，因為這就是詐騙！

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
八通關古道遊客墜谷！　隊員回頭驚覺人不見了
網購1280元青木瓜...被騙128萬！　電話開頭「3數字」
人妻熟睡「被大蟑螂咬」！　下秒昏迷急送院
台中警棒球場值勤「認真打傳說」全被拍！　警局開鍘了
王嘉爾直播罕動怒！　「連關2次」警告：不要搞那個　
好市多「美心月餅砍半價」！　苦主買3盒原價崩潰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八通關古道登山客墜谷！　隊員回頭驚覺人不見了...深谷尋獲足跡

中壢惡火母子雙亡！國中少年「畢旅永遠缺席」　師憾：會保留床位

網購1280元青木瓜...慘被騙128萬　詐騙電話「+886」共同點曝光

台中警棒球場值勤「認真打傳說」全都錄！　警局怒開鍘：申誡2次

里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣嗆：不領了！

6歲男童頭卡公園搖椅重傷　爸媽照顧不周也有責...僅獲國賠19萬

快訊／彰化溪州鄉長候選人家傳槍響！轎車多處彈孔　警封鎖調查中

台鐵號誌故障！明就是「中秋收假潮」　協調客運加開班次因應

長庚醫偷吃護理師！清境涼亭爽吞吐　私藏88段極樂影照…正宮崩潰

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪怒告上勞工局「琦玉火速私下和解」

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

八通關古道登山客墜谷！　隊員回頭驚覺人不見了...深谷尋獲足跡

中壢惡火母子雙亡！國中少年「畢旅永遠缺席」　師憾：會保留床位

網購1280元青木瓜...慘被騙128萬　詐騙電話「+886」共同點曝光

台中警棒球場值勤「認真打傳說」全都錄！　警局怒開鍘：申誡2次

里長「中秋摸彩幫填單」連中8獎　被疑黑箱霸氣嗆：不領了！

6歲男童頭卡公園搖椅重傷　爸媽照顧不周也有責...僅獲國賠19萬

快訊／彰化溪州鄉長候選人家傳槍響！轎車多處彈孔　警封鎖調查中

台鐵號誌故障！明就是「中秋收假潮」　協調客運加開班次因應

長庚醫偷吃護理師！清境涼亭爽吞吐　私藏88段極樂影照…正宮崩潰

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪怒告上勞工局「琦玉火速私下和解」

醫看中秋連假「唯一想法」：繃緊神經了！　3疾病人數恐暴增

八通關古道登山客墜谷！　隊員回頭驚覺人不見了...深谷尋獲足跡

前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

新鮮現採即燙即吃！忘憂植物園座落卑南高坡上　蘭嶼綠島盡收眼底

查爾斯國王打破傳統！　10日登基會議將全程「電視轉播」

11年板橋「雨傘王」收攤！　闆娘嘆：撐不過無奈的人性

百貨加碼點數經濟吸客　環球購物攜手全支付限時享8%超值回饋

中壢惡火母子雙亡！國中少年「畢旅永遠缺席」　師憾：會保留床位

網購1280元青木瓜...慘被騙128萬　詐騙電話「+886」共同點曝光

10款「心動香水」　網狂激推Le labo 33、Body Shop白麝香被封嶄男殺手

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

社會熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

搶救畫面曝！嘉義騎士自撞遭割喉　血狂噴送醫亡

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪提告琦玉急和解

陳時中喊告變造　網嘆：反觀韓國瑜真大器

新北蘆洲警舉槍自戕　疑感情家庭變故

即／彰化溪州鄉長候選人家傳槍響　警封鎖調查中

「連勝文」毒品通緝在高雄被抓了！裝頭痛還謊報過世者資料

人夫公司樓梯間激戰小三　超鹹濕對話曝光

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

「地方知名人士」好市多被控性騷求償敗訴

更多熱門

相關新聞

9/9限時必搶攻略快看　iPhone 13只要9元

9/9限時必搶攻略快看　iPhone 13只要9元

今天是中秋連假第一天，也是電商大促99購物節的活動正式日，衛生紙、洗衣精要補貨或是想買3C家電，有不少限定優惠、特價組只在9/9這天推出，尤其是有銅板價格爆品，例如麥當勞、漢堡王祭飲料點心1元起，而最殺的是iPhone 13下殺9元，可以拚手速搶搶看，再決定要不要預訂iPhone 14。以下整理必搶攻略，快筆記下來，滑手機順便搶便宜。

99購物節省錢攻略　電商優惠重點一次看

99購物節省錢攻略　電商優惠重點一次看

9元iPhone 13、Macbook Air限時搶

9元iPhone 13、Macbook Air限時搶

電商99購物節　1折夯品必購清單提前曝光

電商99購物節　1折夯品必購清單提前曝光

光華商場「3F以上都沒人」　網揭人潮被吸走3原因

光華商場「3F以上都沒人」　網揭人潮被吸走3原因

關鍵字：

網購禮品詐騙電話

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

具俊曄嚇到小S二女兒！

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

廖老大加盟主很冤枉！

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面