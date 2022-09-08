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99購物節怎麼省錢買？　電商活動優惠+限定主打攻略一次看

東森購物網99購物節（圖／東森購物網提供）

▲東森購物ETMall歡慶「海外嚴選店」開館慶，自 9/9 00:00限時限量推出9元快搶商品，搶攻99檔期商機。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商下半年首檔大促「99購物節」熱鬧開打，今年活動適逢中秋連假，網購業者為搶商機衝買氣，全力推各項好康互相拚場，從爆品下殺到折扣回饋，要吸引網購族下單清空購物車，以下整理各平台的活動優惠內容以及9月9日當天限定主打重點。

東森購物網「9.9購物節」暖身開跑中，9月9日至11日再推全站最高回饋30%，購買家電商品單筆滿5,000元可抽uber 100元乘車金，單筆訂單消費滿1,888還可參加抽獎遊戲，中獎率100%，銀行刷卡最高22%回饋，使用台灣Pay支付回饋10%東森提貨券。9月8日晚間20:00起鎖定跨夜直播，除了聯手逾15個品牌參與，端出逾40個獎項抽獎，還有限量折扣碼、折價券大放送。此外，歡慶「東森-海外嚴選店」開館，9月9日凌晨0點起有限時限量9元商品可以搶購。

東森購物網99購物節（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網9/8 晚間20:00起推出9.9購物節4小時不間斷的 跨夜直播。（圖／東森購物網提供）

momo購物網「9.9狂購節」將於9月9日至12日開打，除了集結伊萊克斯、Coway、石頭科技、王品、湛盧咖啡、葡萄王等品牌話題爆品下殺4折起，還有「99萬獎金爭奪戰」、「滿額登記免費喝CoCo手搖飲」及「整點搶最高999元momo幣」三大限定優惠活動，其中9月9日當天累積消費滿2,000元，登記送手搖界打卡夯品「CoCo」星空葡萄乙杯。

蝦皮購物迎接「9.9超級購物節」，9月9當天主打「6張0元起免運券」、「百萬汽車禮包」、「2張全站最低85神券」三大優惠，攜手小米、霓淨思、New Balance等超過70家品牌旗艦店限時推出最低1折，同時加碼祭出中秋夯品4折起以及知名速食、經典餐廳特惠價，麥當勞、漢堡王推出飲料點心最低1元起，麥當勞六塊麥克鷄塊即享券破盤價29元、漢堡王勁濃培根烤腿堡套餐暖心價69元，夏慕尼新香榭鐵板燒套餐即享券、Oh my!原燒鑽切牛雙人套餐通通下殺199元。

蝦皮購物「9.9超級購物節」（圖／記者洪菱鞠攝）

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」在9/9當天主打三大優惠以及麥當勞、漢堡王等飲料點心1元起。（圖／記者洪菱鞠攝）

PChome 24h購物首度與藝人李玖哲跨界合作，推出「99嗨購節」檔期活動，特別製作多款「玖哲角色卡」，即日起至9月9日每天早上11點於App蓋版限時曝光，推薦不同優惠訊息，另集結開學用品、3C產品、保健保養及生活用品等推出「99特殺區」；9月9日也是國民體育日，9月8日晚上18:00至9/12早上10:00有週末超級瘋殺規劃，NIKE品牌部分商品滿1元現抵84折。

Yahoo奇摩購物祭出「每日9元限時搶、超殺折扣抽萬元大禮、銀行刷卡優惠超級賺」三大好康；同時將於9月8日晚上8點到9點於App及粉絲團，加碼推出99購物節直播特別節目，搶先教學超殺搶購攻略，每10分鐘再釋出限搶9元夯品，以及空氣清淨機、除濕機等換季必備熱銷品直播限定超殺特價組，只要觀看直播並按讚、分享，同時標記2位好友，可獲得100元購物金，再抽Samsung S22旗艦手機。

博客來首次舉辦「99購物節」活動，即日起至9月11日，活動主打圖書、電子書獨家商品、百貨特談優惠，60家人氣品牌券，一鍵全領現省超過6,000元，銀行支付滿額回饋最高送7,000元。9月7日至8日會員日全館結帳滿千再88折，9月9日至11日逢中秋連假，限時3天特別規劃「99好物專區」，例如熱銷榜電子書《職場需要閒聊，你不能只會尬聊》、歐樂B 薄荷微蠟牙線50公尺2入通通只要99元，登入APP或行動版網站還可領限量99元E-Coupon，現領現用。

博客來首次舉辦「99購物節」活動（圖／翻攝自博客來）

▲博客來今年首次舉辦「99購物節」活動。（圖／翻攝自博客來）

樂天市場集結超過百款商品最低5折起，並祭出多重好康，9月1日至12日天天整點搶紅包，最高直接現省2,000元。9月9日當天，每人可領取5張優惠券，最高現賺2,000元之外，當天還有限定限量「滿百現折99優惠券」，等於只要1元就可以將商品帶回家。此外，也攜手屈臣氏於9月9日推出全店88折活動，滿額再享超商取貨/宅配免運費優惠，指定全家取件登記再送Fami!ce霜淇淋。

露天市集推出「99購物節 全民嗨購季」，9月5日至10日強打特殺專區下殺3折起，每天狂撒折扣碼，並祭出天天優惠日活動好康，分別為星期一領券日、星期二免運夜、星期三四富邦J卡日、星期五Pi拍錢包日、星期六7-11日、星期日全家日，例如會員人人享19張運費券，每週一再加碼2張，露天海外購物也全面免運，加碼天天登入簽到滿5天可領100元購物金、簽滿10天抽結帳只要1元。銀行刷卡最高享7,000元現金回饋。

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99購物節網購電商省錢好康回饋

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