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9／9限時必搶攻略快看！iPhone 13超殺　花9元就能當果粉

東森購物ETMall上架破萬優質跨境商品（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網上架破萬跨境商品，搶攻99檔期商機。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今天是中秋連假第一天，也是電商大促99購物節的活動正式日，衛生紙、洗衣精要補貨或是想買3C家電，有不少限定優惠、特價組只在9/9這天推出，尤其是有銅板價格爆品，例如麥當勞、漢堡王祭飲料點心1元起，而最殺的是iPhone 13下殺9元，可以拚手速搶搶看，再決定要不要預訂iPhone 14。以下整理必搶攻略，快筆記下來，滑手機順便搶便宜。

東森購物網在9/9～9/11一連三天推出全站最高回饋30%，購買家電商品單筆滿5,000元可抽uber 100元乘車金，單筆訂單消費滿1,888還可參加抽獎遊戲，中獎率100%，銀行刷卡最高22%回饋，使用台灣Pay支付回饋10%東森提貨券。歡慶「東森-海外嚴選店」開館，9/9凌晨0點起有限時限量9元商品可以搶購。

momo購物網則是可以免費喝手搖飲，9/9單日累積消費滿2,000元，登記送手搖界打卡夯品「CoCo」星空葡萄乙杯。PChome 24h購物集結開學用品、3C產品、保健保養及生活用品等推出99特殺區，其中推薦「一匙靈 抗菌EX洗衣精12包」，9/9特價只要798元，平均一包70元有找。

另有超過70家品牌旗艦店在蝦皮購物限時下殺，像是Google Pixel 6a、伊萊克斯超級完美管家吸塵器、Blueair空氣清淨機、Switch OLED款式斯普拉遁3版、金瑞利1.00錢純金條塊、KANGOL口袋小包、Aesop香水50mL、霓淨思明星爆款超保濕面膜71片組等，通通都是1折價。

蝦皮購物99購物節，麥當勞、漢堡王祭飲料點心1元起（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲麥當勞、漢堡王祭飲料點心1元起，9/9共15個時間開搶。（圖／翻攝自蝦皮購物）

熱門下午茶或名店套餐也有超甜優惠可享用，在蝦皮購物15個指定時段準時開搶，包括1元麥當勞蛋捲冰淇淋、漢堡王中杯激浪，麥當勞六塊麥克鷄塊即享券29元、漢堡王勁濃培根烤腿堡套餐69元，夏慕尼新香榭鐵板燒套餐即享券、陶板屋和風創作料理套餐即享券、Oh my!原燒鑽切牛雙人套餐都只要199元。

想用銅板價入手好物，Yahoo奇摩購物中心有9元夯品天天限時搶、9元加購特殺品，不僅是這次購物節活動主打三大好康之一，今更有iPhone 13 128G下殺9元，預計下午3點限時搶，想換新機的人趕快設好時間提醒自己，另有ITFIT可調攜帶風扇、Tefal新手系列鍋鏟，也只要用9元即可加購。

Yahoo奇摩購物99購物節（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲iPhone 13在9/9下午3點限時下殺9元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

樂天市場則有99當日限定每人可領取的5張優惠券，最高現賺2000元，還有限量「滿百現折99優惠券」，此外，也攜手屈臣氏推出全店一日88折活動，滿額再享超商取貨/宅配免運優惠，指定全家取件登記再送Fami!ce霜淇淋。

9/9～9/11逢中秋連假，博客來推出限時3天的99好物專區，如熱銷榜電子書《職場需要閒聊，你不能只會尬聊》、歐樂B薄荷微蠟牙線50公尺2入通通只要99元；登入APP或行動版網站可領限量99元E-Coupon，現領現用，像是禾聯14吋智能變頻DC風扇、綠藤生機頭皮淨化洗髮精三入組，領券下單再折99元，等於再打9折。

生活市集釋出9/9限定超值商品，推薦買民生日用品，P&G寶僑ARIEL 4D碳酸機能洗衣膠球，原價16包（39顆/包）每顆11.9元，限時每顆超低價只要5.4元；倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙100抽x8包x10袋，每箱最低只要759元，再回饋生活幣+LINE POINTS共121點；五月花新柔韌抽取衛生紙110抽x12包x6袋再下殺一箱799元，每包新低價只要11元；幫寶適境內版一級幫增量褲型尿布，站內今年首次破天荒降價，每箱特惠價1,189元，趁這時候買起來抗漲有感。

五月花新柔韌抽取衛生紙（圖／生活市集提供）

▲五月花新柔韌抽取衛生紙110抽x12包x6袋，一箱原價1,014元，9/9再下殺，每包新低價只要11元。（圖／生活市集提供）

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