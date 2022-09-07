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拚手速的時候到了！9元iPhone 13、Macbook Air限時搶

東森購物網99購物節（圖／東森購物網提供）

▲東森購物ETMall歡慶「海外嚴選店」開館慶，自 9/9 00:00限時限量推出9元快搶商品。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節熱鬧登場，網購業者狂祭好康優惠，手邊若有日用品要補貨，或想無痛入手高價位夯品，現在下單就可以幫荷包省錢之外，指定時段還有比破盤更殺的爆品，iPhone 13、Macbook Air下殺9元限時搶，小米12X、Google Pixel 6a只要1折價，必搶攻略趕快記下來，由於活動正好遇上中秋三天連假，在家沒事不妨刷一波，拚到賺到。

東森購物網在「9.9購物節」推出9/9～9/11全站最高回饋30%，購買家電商品單筆滿5,000元可抽uber 100元乘車金，單筆訂單消費滿1,888還可參加抽獎遊戲，中獎率100%，銀行刷卡最高22%回饋，使用台灣Pay支付回饋10%東森提貨券。9月8日晚間20:00起鎖定跨夜直播，除了聯手逾15個品牌參與，端出逾40個獎項抽獎，還有限量折扣碼、折價券大放送。此外，歡慶「東森-海外嚴選店」開館，9月9日凌晨0點起有限時限量9元商品可以搶購。

Yahoo奇摩購物99購物節（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲iPhone 13、Macbook Air等夯品下殺9元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

今年中秋連假適逢99購物節，Yahoo奇摩購物祭出中秋、99雙活動優惠，網羅中秋美食、居家、保健、清潔用品等，指定商品可用99元入手之外，也強打每日9元限時搶、9元加購特殺品，其中最吸引人的MacBook Air 13吋（8G/256G）、iPhone 13 6.1吋智慧型手機（128G）兩大Apple夯品都只要9元，消費者可以鎖定9/8、9/9這兩天拚手速開搶，另外像是40吋智慧連網顯示器、廚餘機通通下殺9元限搶，還有9元就能加購便攜風扇、Dr. Wu面膜、1公斤洗衣粉等單品。

蝦皮購物99購物節必搶清單（圖／記者洪菱鞠攝）

蝦皮購物99購物節必搶清單（圖／記者洪菱鞠攝）

▲小米12X、Google Pixel 6a、Switch OLED款式斯普拉遁3版，在9/9祭出1折價。（圖／記者洪菱鞠攝）

小米、霓淨思、New Balance等逾70家品牌旗艦店，9/9當天將在蝦皮購物限時推出最低1折優惠，搶先曝光的必購清單中，不少原價破萬商品如Xiaomi 12X智慧型手機破盤價1,700元、Google Pixel 6a優惠價1,399元、APPLE iPad 10.2 WIFI 64GB優惠價1,050元，Switch OLED款式斯普拉遁3版1,070元、伊萊克斯超級完美管家吸塵器1,290元、金瑞利 1.00錢純金條塊1,050元，價格狂殺降很大，搶到很划算。如果來不及加入開搶，還有9/9限定的2張全站最低85折券或是商城85折、88折券可利用，最高現折5,000元，不過數量有限、先用先贏。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

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