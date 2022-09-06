電商99購物節回饋加碼快記下　1折夯品必購清單提前曝光

▲網購平台祭出各項好康優惠，搶攻99購物節活動商機。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

再3天即將迎來中秋連假，同時也是99購物節到來，為搶攻這一波大促活動商機，各平台優惠盡出，民生日用品、生活家電或3C娛樂搭配折扣，不用等到雙11，就有便宜價可以搶，網購業者在9/9當天再加碼回饋，並祭出Google Pixel 6a、Xiaomi 12X智慧型手機等1折必購夯品，網購族想省荷包可以先筆記下來，到時準備手刀搶。

東森購物網迎接99購物節推出眾多優惠，即日起至9/12，日用類最高折抵15%、流行配件服飾等限定商品限時下殺，指定銀行刷卡最高享15%回饋，限量折價券一鍵全領最高現折520元，還有100%中獎率的免費抽獎遊戲；單筆消費滿1,888元再抽Uber 30～60元抵用券、東森幣最高99枚及99元折價券，指定全家超商取件登記送霜淇淋。9/9當天全站再加碼回饋9%，其中推薦入手指定餐券，享東森幣4%折抵，例如西堤牛排、陶板屋牛排餐券折後，一人只要594元。

▲東森購物網在99購物節期間祭出各項好康優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

99購物節活動暖身開跑後，蝦皮購物統計首週站上買氣較前一週成長近3成，也提前公告9/9將有三大限定優惠，6張0元起免運券、抽百萬汽車禮包、2張最低全站85折券，再攜手小米、霓淨思、New Balance等超過70家品牌旗艦店限時推出最低1折優惠，像是Xiaomi 12X智慧型手機破盤價1,700元、Google Pixel 6a優惠價1,399元、APPLE iPad 10.2 WIFI 64GB優惠價1,050元、Switch OLED款式 斯普拉遁3版只要1,070元，都是這次必搶夯品。

中秋連假想要來個下午茶或吃肉優惠，蝦皮購物在這波活動有速食店熱門點心和名店套餐便宜價格可以關注，1元銅板價就能買到麥當勞蛋捲冰淇淋、漢堡王中杯激浪，還有29元麥當勞六塊麥克鷄塊即享券、69元漢堡王勁濃培根烤腿堡套餐，以及夏慕尼新香榭鐵板燒套餐即享券、陶板屋和風創作料理套餐即享券、Oh my!原燒鑽切牛雙人套餐，通通限時200元有找。

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」在9/9當天主打三大優惠以及麥當勞、漢堡王等飲料點心1元起。（圖／記者洪菱鞠攝）

露天市集9月推出「99購物節 全民嗨購季」活動，祭出週一至週日天天有好康，像是會員人人享19張運費券，每週一再加碼2張，以及超商宅配滿額免運，萊爾富不限賣家和筆數，全站0元免運，依照優惠日分別推出不同活動；9/5～9/10強打特殺專區下殺3折起，每天狂撒折扣碼，露天海外購物全面免運，加碼天天登入簽到滿5天可領100元購物金、簽滿10天抽結帳只要1元。銀行刷卡最高可享7,000元現金回饋。

面對下半年首波電商大檔活動，博客來即日起活動主打圖書、電子書獨家商品、百貨特談優惠，40家人氣品牌券，一鍵全領現省超過6,000元，銀行支付滿額回饋最高送7,000元。9/7、9/8兩天會員日，全館結帳滿千再88折，9/9登入APP還可領99元E-Coupon，現領現用，每日限量。