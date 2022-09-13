平溪線崩巨石！邊坡告警差4個月完工「不及啟用」　司機員幸運逃劫

▲台鐵邊坡告警系統。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風挾帶豪雨狂炸，台鐵平溪線今(9/13)凌晨發生巨石掉落，一輛柴油客車剎車不及撞上，排障器故障，上午9時50分恢復行車。該事故路段在太魯閣號事故後，已規劃建置邊坡落石告警系統，可自動警示列車，預計今年底完工，未料僅差4個月，來不及阻止事故，所幸司機員平安逃過一劫。

北台灣今晨雨勢猛烈，台鐵平溪線今凌晨4時57分邊坡巨石崩落軌道，一列柴油客車通過剎車不及撞上，列車排障器故障。

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由於2021年4月2日一列太魯閣號在清水隧道撞上邊坡違規施工翻落工程車，奪走49條人命，台鐵事後盤點高風險路段，規劃建置26處邊坡落石告警系統，將透過AI辨識方式偵測軌道，一旦發現有異物入侵，將自動發送告警訊息即時通知列車，司機員第一時間可即時剎車因應。

▲▼巨石崩落平溪線路線，台鐵一早緊急清除。（圖／記者李姿慧翻攝）

由於台鐵26處邊坡告警系統建置去(110)年已完成11處，剩餘15處規劃於今(111)年底完成，其中今起平溪線巨石崩落處正好就是邊坡落石告警系統建置處之一，原規劃今年底完工，未料僅差4個月，還來不及完成就發生巨石崩落，司機員雖剎車不及撞上，列車排障器故障，所幸車上沒有旅客，司機員也沒有受傷。

台鐵表示，平溪線邊坡落石告警系統預計今年底完成，今發生落石處因地質破碎，未來也在偵測範圍內，雖今發生落石，但不影響建置時程，預計年底完工後，軟體規劃3個月學習期，屆時偵測到異物入侵，可第一時間通知列車駕駛告警，確保行車安全。