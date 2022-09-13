台鐵平溪線二度落石砸軌！區間車又撞上　8旅客逃劫「改搭客運」

▲台鐵平溪線二度發生落石，區間車撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

豪雨重創台鐵平溪線，凌晨4時許巨石崩落，回送列車剎車不及撞上，上午9時50分左右搶通，未料中午12時20分再度中斷，邊坡土石滑落，再有一列區間車撞上，排障器故障，車上有8名旅客受影響，所幸無人員受傷，導致路線不通，台鐵緊急搶修中。

梅花颱風挾帶劇烈雨勢，北台灣今凌晨出現豪大雨，台鐵平溪線今凌晨4時57分受豪雨影響，邊坡上巨石崩落在軌道上，一列柴油客車通過剎車不及撞上，所幸該車沒有旅客，司機員沒有受傷，列車排障器故障，台鐵上午9時50分恢復行車。

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不過中午台鐵平溪線再出狀況，受豪雨影響，邊坡土石再度崩落，一列區間車正好疾駛而來，司機員剎車不及，再度撞上落石，同樣在發生排障器故障，所幸車上8名旅客沒有受傷，旅客改採公路客運接駁。

▲台鐵平溪線二度發生落石，區間車撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵表示，4821次平溪線區間車中午12:20於嶺腳=望古間，撞及掉落之石頭，無人員傷亡，經司機員初步檢查排障器受損，4821次已退行回平溪站，旅客8人改乘公路客運。工務單位至現場處理；即時起十分=菁桐間啟動公路接駁，十分=菁桐間路線暫時不通，進入平溪線列車在十分站折返。

台鐵表示，考量平溪線目前邊坡不穩定，該路線今中午過後將預警性封鎖，列車停駛。

有關台鐵平溪線嶺腳=平溪間因颱風持續大雨，發生兩次邊坡石塊滑落，導致路線不通，台鐵下午也發新聞稿說明，指今早4703A次迴送列車行經本路段，速限30公里，列車駕駛發現有邊坡落石將車輛煞停，惟仍撞及，石頭約50cm x 70cm，無人受傷。宜蘭工務段隨即動員搶修，7:40許將石塊清除，再巡查路線後，事後恢復正常行駛。因現場大雨持續，且該區段屬地質較破碎之陡峭邊坡，4821次區間車12:20於相同區域，間隔距離約10餘公尺，撞及邊坡再次掉落之石塊，無人員傷亡。

台鐵表示，宜蘭工務段再次動員前往現場外，亦指派工務處副處長前往指揮、協調搶通事宜。此次落石地點與上午相差僅10餘公尺，屬同一破碎地段之邊坡。且現場持續受颱風大雨影響，研判該處邊坡尚不穩定，為維護行車安全，已將十分-菁桐間路線預警性封鎖，俟風雨停歇後，再行搶修，顧及搶修人員、機具安全。搶通前會對該區段邊坡詳細巡查，研判環境狀況無虞後，再行開放通車，造成旅客不便，尚請見諒。

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